Het dreigingsniveau in België blijft na de dood van Aboe Bakr al-Baghdadi, de leider van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), behouden op niveau 2. Dat werd maandagmiddag vernomen bij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

'Op basis van de beschikbare info is er momenteel geen reden om het niveau te verhogen', klinkt het.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte zondag bekend dat al-Baghdadi niet meer in leven is. Hij bracht zichzelf in de nacht van zaterdag op zondag om het leven bij een militaire operatie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië.

Het OCAD maakte zondag naar aanleiding van dat nieuws een dreigingsanalyse, maar zag geen reden om het dreigingsniveau te verhogen. 'Wij blijven dit uiteraard op de voet volgen', zo wordt benadrukt.

Het algemene dreigingsniveau in België staat op 2 sinds 22 januari 2018.