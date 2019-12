DPG Media Nederland neemt de Nederlandse tak van de Finse uitgeverij Sanoma over. De mediagroep van Christian Van Thillo betaalt 460 miljoen euro voor de overname.

Sanoma Media Netherlands is de grootste uitgever van magazines in Nederland met titels als Libelle, Margriet, Donald Duck, vtwonen en Veronica Magazine, met meer dan 1 miljoen abonnees. Het bedrijf is tevens eigenaar van nieuwsplatform NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland met een maandelijks bereik van 8 miljoen bezoekers.

In België geeft Sanoma bladen uit zoals Feeling Wonen en Gaël Maison. Ook die zitten in de overnameplannen, aldus DPG.

DPG Media is al actief in Nederland met onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen, en verschillende magazines zoals Dag Allemaal, Humo, Goed Gevoel en Story. Op de lezersmarkt heeft het mediabedrijf een sterke positie, online heeft het dat niet. In Nederland hebben techbedrijven Facebook en Google samen zo'n 2/3 van de Nederlandse omzet in handen.

'Mooi alternatief'

CEO van Sanoma Media Rob Kolkman vindt de overname de enige goede beslissing. 'We zitten in deze markt in een sterk internationaal concurrentieveld, met ook enorme spelers als Google en Facebook. Dan moet je nadenken over wat op de lange termijn de beste manier is om jezelf te organiseren.'

Erik Roddenhof, de CEO van DPG Media Netherlands, focust vooral op de strijd met Google en Facebook. 'Google en Facebook hebben een heel dominante positie opgebouwd. We denken dat we hier een mooi alternatief tegenover kunnen zetten, met betrouwbare en lokale Nederlandse mediamerken.'

Sanoma verlaat Nederland niet, maar zal zich puur gaan richten op de educatieve tak van het bedrijf, Sanoma Learning. Kolkman blijft aan tot de verkoop aan DPG Media, en wordt per 1 januari CEO van die educatieve tak.

Nederlandse mediaslag

De Nederlandse mediasector is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Zo kwamen Telegraaf Media Groep en NRC Handelsblad al eerder in handen van DPG Media en nam Talpa Media, van mediamagnaat John de Mol, televisiebedrijf SBS en persbureau ANP over.