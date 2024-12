Donald Trump verliest beroep in zaak van seksueel misbruik

Het vonnis tegen Donald Trump in de burgerlijke zaak rond seksueel misbruik en smaad van E. Jean Carroll blijft overeind, zo heeft het Amerikaans federaal hof van beroep maandag besloten. De president-elect moet dus nog steeds een boete van 5 miljoen dollar betalen aan de schrijfster.

Een rechtbankjury oordeelde in 2023 dat Trump schuldig is aan seksueel misbruik van Carroll in de jaren ’90 en bovendien dat hij haar belasterde eenmaal ze naar buiten kwam met het verhaal. Carroll stelt dat Trump haar heeft verkracht in een kleedkamer van een luxewarenhuis. In een bericht op Truth Social in oktober 2022 noemde Trump de bewering nog een hoax.

De rechtbankjury in deze burgerlijke zaak oordeelde dat er volgens de regels van de staat New York geen sprake was van verkrachting, maar vond Trump wel aansprakelijk voor aanranding en laster en legde hem daarop een dwangsom op. Het vonnis blijft nu ook in beroep overeind.

De advocaten van Trump vonden dat de zaak opnieuw moest worden behandeld, omdat er fouten zouden zijn gemaakt tijdens het proces. Twee vrouwen, die Trump ook beschuldigden van seksueel wangedrag, konden getuigen, terwijl hun aantijgingen niet door een vonnis waren bekrachtigd. En de rechter stond toe dat de jury naar de beroemde opname van Trump luisterde, waarin de latere president pochte dat hij vrouwen ‘by de pussy‘ mocht grijpen. Het hof van beroep vindt dat Trump niet heeft aangetoond dat er fouten zijn gemaakt of dat eventuele fouten een nieuw proces rechtvaardigen.

Steven Cheung, een woordvoerder van Trump, zei aan NBC dat ‘het Amerikaanse volk Trump heeft herverkozen met een overweldigend mandaat, ze vragen een onmiddellijk einde aan de politieke instrumentalisering van ons rechtssysteem’. Er zouden nog verdere juridische stappen tegen het verdict volgen, klonk het.

Een andere jury veroordeelde Trump in januari bovendien tot het betalen van ruim 83 miljoen dollar aan Carroll voor laster en het beschadigen van haar reputatie, toen hij in juni 2019 voor het eerst haar verkrachtingsclaim ontkende. Ook in deze zaak is Trump in hoger beroep gegaan.

Met zijn burgerlijke zaken (die leiden tot boetes, niet tot celstraffen) loopt het dus niet altijd goed. De vier strafzaken tegen hem, die wel gevangenisstraffen zouden kunnen opleveren, zijn in minstens drie van de gevallen op de heel lange baan geschoven.