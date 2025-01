Donald Trump na eedaflegging: ‘We worden opnieuw een natie die ons grondgebied uitbreidt’

In een toespraak die tjokvol zat met geplande maatregelen maakte Donald Trump allesbehalve de aangekondigde positieve en eenheidsgezinde indruk. Het leger gaat naar de grens met Mexico. De groene maatregelen worden teruggedraaid. Het aantal geslachten wordt beperkt tot twee. De VS zullen het Panamakanaal weer overnemen en worden een natie die het grondgebied uitbreidt. ‘We zullen opnieuw een rijke natie worden.’

Zijn eigen medewerkers hadden een minder sombere en hardvochtige toespraak in het vooruitzicht gesteld dan degene die Trump hield na zijn eedaflegging in 2017. Toen waren het ‘Amerikaans bloedbad’ en de teloorgang van het land de centrale thema’s.

Dit keer zou hij ‘positiever’ zijn en de eenheid van het land en de bevolking beklemtonen.

Hij bewees lippendienst aan de eenheid, maar verder was er weinig van zachtheid of positivisme terug te vinden in de nieuwe toespraak.

‘Mijn recente verkiezing is een mandaat om de vele vormen van verraad die hebben plaatsgevonden om te keren en mensen hun geloof, hun welvaart, hun democratie en hun vrijheid terug te geven. Van dit moment af is Amerika’s verval voorbij.’

Trump herhaalde, wat hij ook deed in verkiezingstoespraken, dat hij bij de aanslag op zijn leven door God gered is. ‘Enkele maanden geleden, op een mooi veld in Pennsylvania, drong de kogel van een moordenaar door mijn oor. Ik voelde op dat moment, en geloof het nu zelfs meer, dat mijn leven gered is voor een reden. Ik werd door God gered om Amerika weer groot te maken.’

Hoe hij dat wil doen, legde hij uit aan de hand van een serie vrij precieze initiatieven, preciezer dan gebruikelijk in een toespraak bij de eedaflegging.

Expansie

Hij zal de noodtoestand afkondigen aan de grens met Mexico en het leger naar de grens sturen ‘om de rampzalige invasie van ons land’ te stoppen. Dat zal gekoppeld worden aan de massale deportatie van ‘miljoenen criminele migranten’. Hij herhaalde dat hij een wet uit 1798 vanonder het stof zal halen, waarbij sans-papiers, of toch sommigen van hen, als indringers kunnen worden teruggestuurd, los van de gebruikelijke wettelijke beschermingen voor migranten. Ook worden de Mexicaanse kartels voortaan als terroristische organisaties beschouwd. ‘Als opperbevelhebber heb ik geen hogere verantwoordelijkheid dan de verdediging van ons land tegen bedreigingen en invasies, en dat is precies wat ik zal doen. We zullen het doen op een niveau dat niemand ooit eerder heeft gezien.’

De groene maatregelen die onder Biden werden beslist, worden teruggedraaid, daarbij de subsidies voor elektrische auto’s. ‘Je zal, met andere woorden, de auto van je keuze kunnen kopen. We zullen opnieuw auto’s assembleren in de VS, aan een tempo waarvan enkele jaren geleden niemand gedroomd had kunnen hebben.’ Er komen maatregelen om het oppompen van olie te vergemakkelijken in het kader van Trumps ‘drill, baby, drill’-aanpak. Door die aanpak moeten de VS massaal olie kunnen exporteren.

Hij stelde een expansie van het grondgebied in het vooruitzicht: ‘De VS zullen zich opnieuw beschouwen als een groeiende natie, een natie die onze welvaart vermeerdert, ons grondgebied uitbreidt, onze steden uitbouwt, onze verwachtingen verhoogt en onze vlag naar nieuwe en mooie horizonten draagt.’ De VS zullen opnieuw het Panamakanaal overnemen, aldus de vers beëdigde president, en zullen hun vlag op Mars planten. Hij vermeldde Groenland niet en evenmin Canada in de passage over de uitbreiding van het grondgebied.

‘De Golf van Amerika’

De Clintons kunnen hun lach niet onderdrukken bij de aankondiging dat de Golf van Mexico voortaan de Golf van Amerika zal worden. © via REUTERS

De Golf van Mexico wordt de Golf van Amerika, en de hoogste berg van het land, de Denali, wordt opnieuw genoemd naar president McKinley.

‘Het wordt de officiële lijn van de regering dat er slechts twee geslachten zijn, man en vrouw.’

Maatregelen van positieve discriminatie worden teruggedraaid. De regering zal eraan werken ‘dat de samenleving kleurenblind is en gebaseerd op verdienste’.

Trump herhaalde dat hij een vredestichter wil zijn, wat op zijn minst niet helemaal te rijmen lijkt met de idee van gebiedsuitbreiding. ‘Waar ik het meest fier op zal zijn, zijn mijn verwezenlijkingen als vredestichter en iemand die verenigt. Dat is wat ik wil zijn, een vredestichter en iemand die verenigt.’