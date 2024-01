Donald Trump moet boete van 83 miljoen dollar betalen wegens smaad aan slachtoffer van seksueel geweld

Gewezen president Donald Trump moet columniste E. Jean Carroll 83,3 miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen (76,7 miljoen euro). Trump werd schuldig bevonden aan smaad, nadat hij eerder een boete van 5 miljoen dollar had opgelopen wegens smaad en seksueel misbruik.

In mei 2023 werd Trump door een burgerlijke rechtbank in New York aansprakelijk gesteld voor seksueel misbruik en smaad.

Hij was beschuldigd van verkrachting van schrijfster/columniste/tv-maaktster E. Jean Carroll in een pashokje van luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. De feiten dateerden van 1996 en een strafzaak was niet langer mogelijk wegens verjaring van de feiten. Maar een burgerlijke zaak behoorde nog wel tot de mogelijkheden. Carroll klaagde de voormalige president ook aan wegens smaad omdat hij haar als leugenaar had afgeschilderd. De jury kende haar in die zaak 2 miljoen dollar schadeloosstelling toe wegens seksueel misbruik en 3 miljoen voor smaad. Trump werd niet aansprakelijk gesteld voor verkrachting, maar dus wel van seksueel misbruik. Hij ontkende overigens dat hij Carroll kende, verklaarde dat ze ‘zijn type’ niet was, hoewel hij haar op foto’s verwarde met zijn tweede echtgenote.

Onmiddellijk na dat proces zette Trump de aanvallen op E.J. Carroll verder. Hij deed dat op zijn eigen sociale media, tijdens persconferenties en in campagnetoespraken. Carroll daagde hem opnieuw voor de rechter wegens smaad, en dit keer besliste de jury een hogere schadevergoeding, ruim 83 miljoen dollar. Dat was ook veel hoger dan de 24 miljoen dollar die de advocaten van Carroll hadden gevraagd. De jury beraadslaagde plusminus drie uur over de grootte van het bedrag. Opvallend: het grootste deel van het bedrag – 65 miljoen dollar – werd toegekend als bestraffende boete, toegekend omdat Trump van ‘kwade wil’ was in zijn aanhoudende aanvallen op Carroll.

Tijdens het oorspronkelijke proces had hij geen enkele zitting bijgewoond. Tijdens het nieuwe was hij vaak aanwezig, terwijl zijn advocaten robbertjes uitvochten met de rechter rond wat wel en wat niet ter sprake mocht komen. Trump legde na de zittingsdagen verklaringen af over de heksenjacht die tegen hem gevoerd werd. Die verklaringen maakten deel uit – werd verondersteld – van zijn campagne in de voorverkiezingen.

De advocaten van Trump kondigden aan dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak.