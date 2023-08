Dodentol van aanval Islamitische Staat op Syrisch leger stijgt tot 33

Na de raid van de islamistische terreurgroep Islamitische Staat op een bus van het Syrische leger zijn al 33 doden geteld. Dat blijkt uit een nieuwe balans die het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zaterdag heeft verspreid.

‘De tol van de aanval op een bus van het leger is gestegen tot 33 soldaten’, zo verklaarde Rami Abdel Rahmane, de directeur van deze ngo, die in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, maar een omvangrijk netwerk aan bronnen in Syrië heeft. Eerder had het Observatorium gewag gemaakt van 26 doden.

De jihadistische strijders hadden donderdagavond de bus met soldaten omsingeld in de woestijn nabij de stad Mayadine, in het oosten van Syrië, en het vuur geopend. Islamitische Staat eiste de aanval op. De terreurbeweging lokte naar eigen zeggen ’twee militaire bussen’ in een hinderlaag en viel de soldaten aan met “zware wapens en raketten”.

Een Syrische militaire bron kon enkel bevestigen dat er een jihadistische aanval op militairen had plaatsgevonden en dat daarbij doden en gewonden waren gevallen. Precieze cijfers haalde de bron niet aan. Sinds eind 2022 is Islamitische Staat weer erg actief in Syrië. De terreurbeweging werd er in 2019 nog verjaagd, nadat ze vijf jaar lang grote delen van het land onder controle had.

De raid van donderdag is al de derde grote aanval van IS op het Syrische leger sinds begin augustus. Maandag werden tien soldaten gedood in de provincie Raqqa en op 1 augustus kwamen zeven mensen, onder wie vijf Syrische soldaten, om het leven bij een aanval op een konvooi brandstoftankwagens in een woestijngebied in centraal Syrië.