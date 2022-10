Dodentol na instorting brug in India opgelopen tot minstens 120 slachtoffers

In India zijn nu al zeker 120 doden geteld nadat zondag een hangbrug boven een rivier in de staat Gujarat is ingestort. Dat heeft een politieverantwoordelijke gezegd. Volgens de verantwoordelijke zal de slachtofferbalans vermoedelijk nog verder oplopen.

Het drama deed zich voor zondagavond plaatselijke tijd in Morbi. Heel wat slachtoffers vielen in het water en er is een grote reddingsactie opgezet. De ingestorte brug dateert nog uit de Britse koloniale periode en was pas sinds kort opnieuw open voor het publiek, na maanden van herstellingswerken.

De autoriteiten schatten dat zich tussen de 400 à 500 mensen op en naast de brug boven de rivier Macchu bevonden, toen de steunkabels het niet meer hielden. Het is voorlopig nog raden naar de oorzaak. Mogelijk bezweek de constructie onder het gewicht van de vele mensen. Er is een onderzoek geopend.