Doden bij oplaaiend conflict Armenië en Azerbeidzjan

Minstens drie soldaten zijn gesneuveld door oplaaiende gevechten tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen in de betwiste regio Nagorno-Karabach, die onder toezicht staat van zowat tweeduizend Russische troepen. Twee Armeense soldaten kwamen om en veertien raakten gewond, meldde het leger van Nagorno-Karabach. Aan de kant van Azerbeidzjan overleed één soldaat, zei het ministerie van Defensie in de hoofdstad Bakoe.

In 2020 voerden beide landen een zes weken durende oorlog die meer dan 6.500 mensen het leven kostte. Azerbeidzjan kreeg de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug. Sinds de jaren 90 stond het gebied, dat internationaal erkend wordt als deel van Azerbeidzjan, onder controle van etnisch Armeense bewoners, met steun van Armenië. Eind vorig jaar laaide het conflict opnieuw op en kwamen twee Armeense militaire bases in handen van Azerbeidzjan.

Na bemiddeling van Rusland kwamen de landen een wapenstilstand overeen. De jongste gevechten vonden vooral plaats in de Lachin-corridor, een strook land die Nagorno-Karabach verbindt met Armenië. Azerbeidzjan meldde dat het strategische gebieden in handen heeft gekregen in de operatie genaamd ‘Vergelding’, een reactie op ’terroristische’ acties van Armeense gewapende groepen. Russische militairen hebben volgens Armenië geholpen tussenbeide te komen, maar een Armeense separatistische leider kondigde wel een gedeeltelijke mobilisatie af.

Moskou liet weten de situatie te willen stabiliseren. De Europese Unie riep op de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, en blijft zich inzetten voor vrede en stabiliteit in de zuidelijke Kaukasus. De twee voormalige Sovjetrepublieken hebben nog altijd geen vredesakkoord gesloten. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen hielden vorige maand hun eerste directe besprekingen in Georgië.