Deze documentaire wil de stilte rond Franco doorbreken: 'Spaanse jongeren weten amper wie hij is'

Veertig jaar werd er in Spanje gezwegen over Franco en de zijnen. Maar de documentaire 'El silencio de Otros' (De Stilte van Anderen) van Emmy-winnaars Almudena Carracedo en Robert Bahar toont dat het nationale zwijgen niet voor elke Spanjaard even zaligmakend is.