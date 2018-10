Denis Mukwege en Nadia Murad winnen Nobelprijs voor de Vrede

'De arts Denis Mukwege heeft grote delen van zijn volwassen leven besteed aan het helpen van slachtoffers van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo. Dr. Mukwege en zijn personeel hebben duizenden patiënten behandeld die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke aanvallen', aldus het comité over Mukwege.

Nadia Murad is een van de naar schatting 3.000 jezidivrouwen die het slachtoffer werden van verkrachting en ander misbruik door terreurgroep Islamitische Staat (IS). In haar geval was dat toen IS in 2014 de belangrijkste steden in Irak innamen. Volgens het comité is zij 'de getuige die vertelt over het misbruik dat werd gepleegd tegenover haar en anderen. Ze heeft buitengewone moed getoond door over haar eigen lijden te vertellen en in naam van andere slachtoffers te spreken.'

Mukwege en Murad werden gekozen uit de op één na langste lijst van genomineerden ooit. Die telde dit jaar 115 organisaties en 216 individuen. De prijs wordt uitgereikt ter nagedachtenis van de Zweed Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet.