De koorts stijgt in Washington DC. Vandaag zou het Huis van Afgevaardigden stemmen over een infrastructuurinvestering van 1200 miljard dollar, gespreid over een periode van vijf jaar. Maar een groep progressieve Democraten dreigt het infrastructuurplan te torpederen in de hoop van méér binnen te halen.

Het infrastructuurplan werd begin augustus met ruime meerderheid goedgekeurd in de Senaat, met steun van alle Democraten maar ook van meerdere Republikeinen. Daarna zou het worden voorgelegd aan het Huis van Afgevaardigden. Dat infrastructuurplan is grotendeels ongecontesteerd en populair, al is het voor de meeste Democraten te bescheiden. Het financiert wegenwerken, snel internet, groen openbaar vervoer, vervanging van ziekmakende loden waterleidingen etc. Het plan moet bovendien banen opleveren. Het infrstructuurplan was echter veel minder dan wat president Joe Biden en de Democraten in gedachten hadden. Meer dan de helft van de 1200 miljard dollar in het plan is geen 'nieuw' geld maar geld dat al voorzien was en dat nu onder een nieuwe noemer wordt gevat. De linkerzijde binnen de Democraten gooit het sindsdien op een tweesporenbeleid, waarbij de eerdere investeringswet wordt gekoppeld aan een veel groter pakket van investeringen, dit keer ter waarde van 3500 miljard dollar. Dat tweede pakket zou zich meer concentreren op sociale maatregelen, zoals goedkope kinderopvang, goedkoop of gratis hoger onderwijs, actie rond medische tarieven (onder meer van medicijnen) en milieu. Voor dit pakket kan men niet rekenen op Republikeinse steun. De Democraten zouden dat pakket onder zogenaamde 'reconciliation' door de Senaat voeren, als een aanpassing van het budget, waarvoor in de Senaat slechts een eenvoudige meerderheid nodig is en niet de meerderheid van 60-40 die in andere gevallen vereist is. De zetelverdeling in de Senaat is 50-50, dus die grote meerderheid is in dit geval niet te bereiken, maar de gewone meerderheid is in principe wel mogelijk. Vicepresident Kamala Harris is ook Senaatsvoorzitter en kan de Democraten aan een eenvoudige meerderheid helpen. Evenwel: dan zijn alle Democratische stemmen nodig en ten minste twee gematigde tot rechtse senatoren staan niet te springen om het tweede pakket goed te keuren. Integendeel, ze willen dat het totaalbedrag zakt, en dat bepaalde maatregelen uit het pakket worden verwijderd. Joe Manchin, de Democratische senator uit steenkoolstaat West Virginia, wil niet weten van de milieumaatregelen. Een andere tegenstander, Kyrsten Sinema uit Arizona, is onder meer gekant tegen sommige belastingverhogingen in het plan. Ook in het Huis van Afgevaardigden zijn er gematigde/rechtse Democraten die het grotere pakket niet genegen zijn.Terwijl er grote onderzekerheid bestaat over dat tweede pakket, proberen de progressieve Democraten druk te zetten door ermee te dreigen het kleinere infrastructuurplan tegen te houden. Ze zijn niet tegen dat plan, integendeel, linkse Democraten stemden ervoor in de Senaat, maar ze houden het tegen in het Huis van Afgevaardigden om gematigden/rechtse Democraten zover te krijgen om ook het grotere pakket goed te keuren. De stemming over het infrastructuurplan had maandag in het Huis van Afgevaardigden moeten plaatsvinden maar speaker Nancy Pelosi, de top-Democrate in het Huis, verplaatste het bij gebrek aan overeenkomst naar vandaag/donderdag. Senator Bernie Sanders, die in de Senaat zelf voor het kleinere infrastructuurplan stemde, voorspelde woensdag op CNN dat dit infrastructuurplan donderdag kopje onder zal gaan in het Huis, tenzij de stemming opnieuw wordt uitgesteld. Er zouden, werd eerder gezegd, plusminus 50 Democratische verkozenen tegenstemmen. Katie Porter, prominent lid van de linkervleugel in het Huis van Afgevaardigden, gaf op zender MSNBC dezelfde boodschap. 'Ik denk niet dat er donderdag gestemd zal worden, want we weten al hoe dat zal gaan.'Terwijl links en rechts hun posities verdedigden, was er een koortsachtige diplomatie aan de gang om te verhinderen dat er helemaal niks goedgekeurd kan worden, niet het kleine en evenmin het grotere pakket. President Joe Biden, die een trip naar Chicago had afgeblazen, en zijn medewerkers overlegden woensdag volgens Amerikaanse media tot vier keer toe met Kyrsten Sinema. Nancy Pelosi en de hoogste Democraat in de Senaat, Chuck Schumer, pendelden tussen het Capitool en het Witte Huis. Pelosi liet tijdens het weekend weten dat het tweede pakket 'vanzelfsprekend' minder hoog zal uitvallen dan 3500 miljard dollar.Bij dit alles is er misschien een kopzorg minder. De overheid dreigde midden oktober zonder geld te vallen omdat het parlement het schuldplafond niet verhoogt. Maar volgens Chuck Schumer is er een akkoord gevonden met de Republikeinen over noodfinanciering tot 3 december. De Senaat stemt daar vandaag/donderdag over, het Huis van Afgevaardigden iets later.Afwachten of er vandaag in het Huis van Afgevaardigden ook over het infrastructuurplan wordt gestemd, en hoe die stemming, als ze gehouden wordt, uitdraait.