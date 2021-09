De Amerikaanse Senaat zal donderdag stemmen over wetgeving om het werk van de overheidsdiensten tijdelijk te financieren en een economisch schadelijke 'shutdown' van de overheid te voorkomen.

Het nieuwe boekjaar van de overheid begint vrijdag. Als er dan geen nieuwe budgettaire regeling is, valt het land tegen midden oktober zonder geld.

Het parlement moet een verhoging van de schulddrempel goedkeuren, maar de Republikeinen wilden dat niet ondersteunen. Nu is er een tijdelijke oplossing gevonden.

'We hebben een akkoord om een shutdown van de overheid te voorkomen. En we gaan daar donderdag over stemmen,' liet Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, weten. Het Huis van Afgevaardigden zal kort daarna een eigen stemming houden over de noodvoorziening.

Het akkoord voorziet de financiering tot 3 december. De maatregel kan rekenen op brede steun in beide kamers en zal naar verwachting snel worden aangenomen.

Sluiting van de overheid zou betekenen dat sommige overheidsmedewerkers verplicht verlof moeten krijgen of tijdelijk onbetaald moeten doorwerken. Afhankelijk van hoe lang zo'n situatie duurt, kunnen bepaalde overheidsdiensten worden beperkt of betalingen worden uitgesteld. Dergelijke 'shutdowns' komen vaker voor in de VS en hebben, als ze langer aanslepen, negatieve gevolgen voor de economie.

