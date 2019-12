'Als dit dossier aan een jury voorgelegd zou worden, zou hij binnen de drie minuten schuldig bevonden worden.' Dat heeft de Democratische voorzitter van de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden, Jerry Nadler, verklaard op CNN.

Dat vormt een 'reëel gevaar voor de presidentsverkiezingen' van november 2020, stelt hij nog.

Eind september openden de Democraten een impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump. Concrete aanleiding daarvoor was het telefoongesprek dat Trump in juli had met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Hij vroeg hem om een onderzoek te starten tegen Hunter Biden, de zoon van voormalig vicepresident Joe Biden.