Theresa May hield de eer dan toch aan zichzelf. Maar haar vertrek lost de brexitcrisis in Londen niet op.

Toen ze op de stoep van haar ambtswoning in Downing Street zei dat ze op 7 juni een stap opzijzet, hield ze het niet droog. Zo kenden de Britten Theresa May niet, die soms weinig respectvol Maybot wordt genoemd vanwege de op het oog kille en mechanische manier waarop ze bijna tegen beter weten in toch een uitweg uit de brexitcrisis bleef zoeken. Ze pikt het bezoek van Donald Trump aan Londen nog mee en de viering van de 75e verjaardag van D-day, maar daarna is het over. De uitstap uit de Europese Unie kost daarmee, na...