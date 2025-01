De kou heeft roet in het eten gegooid. De plannen werden bijgestuurd, maar dat verhindert niet dat vandaag om 18 u Belgische tijd Donald Trump en zijn running mate J.D. Vance de eed afleggen als president en vicepresident. Ze nemen op dat moment het roer over van Biden-Harris.

Het zou ergens tussen min 5 Celsius en min 12 zijn op het moment van de eedaflegging, en met de voorspelde gure wind tijdens de koudegolf zal de gevoelstemperatuur nog veel lager liggen. De eedaflegging is daarom naar binnen verhuisd, voor het eerst sinds 1985, en zal in de rotonde van het Capitool doorgaan. ‘Ik wil niet dat mensen kwetsuren oplopen’, aldus Trump in een mededeling. In de rotonde van het Capitool zal plaats zijn voor gasten en dignitarissen maar niet voor het brede publiek. Ook de ‘parade’, die doorgaans volgt op eedaflegging, verhuist, naar een sportzaal met 20.000 plaatsen, Capitol One Arena. De ruimte voor het Capitool zal door de politie worden afgezet, zodanig dat ook enthousiastelingen de koude daar niet kunnen trotseren.

Wat de naar schatting 200.000 supporters (en allicht tegenbetogers) zullen doen, die volgens autoriteiten de openluchteedaflegging hadden willen bijwonen, is niet duidelijk. Misschien hebben ze hun reisplannen geschrapt, misschien hopen ze op toegang tot de Capitol One Arena.

Woordvoerder Sean Spicer, in een betwist kostuum, argumenteert dat er méér toeschouwers waren voor Trump dan voor Obama. 20 januari 2017. © nuREUTERS

De binnenhuisversie heeft in elk geval één gevoelig punt uit de weg geruimd: de discussie over de opkomst tijdens de ceremonie. In 2017 stuurde Trump zijn woordvoerder Sean Spicer, in een volgens Trump tegenvallend kostuum (de woordvoerder had nog geen tijd gehad om uit te pakken), op de pers af om op de avond van de eedaflegging te weerleggen dat de opkomst was tegengevallen. Volgens Trump en Spicer waren er meer mensen opgedaagd dan voor Obama, terwijl uit luchtfoto’s bleek dat die opkomst misschien een derde bedroeg van die voor Obama in 2009. Obama bracht naar schatting 800.000 tot 1 miljoen mensen op de been. Naar aanleiding van dat dispuut werd voor het eerst de term ‘alternatieve feiten’ gebruikt, door Kellyanne Conway, destijds een van Trumps topadviseurs.

Twee bijbels

In 2017 was Trumps eedaflegging ook opmerkelijk omwille van de toespraak die hij hield. De speech had ‘American carnage’ als centrale gedachte, het Amerikaans bloedbad dat volgens Trump in de voorafgaande jaren en decennia was aangericht en een schim van het ooit bloeiende land had overgelaten. Hij zou weliswaar een halt toeroepen aan dat bloedbad, maar toch. De toon was grimmig. ‘Moeders en kinderen zitten vast in armoede in de grootsteden’, zei hij destijds, ‘Geroeste fabrieken liggen als grafstenen verspreid over het landschap van onze natie.’ Dit keer zou het volgens Amerikaanse media, die bronnen rond Trump citeren, een meer optimistische boodschap worden, met kerntermen als ‘licht’ en ‘eenheid’.

Trump, werd aangekondigd, zal de eed afleggen op niet één maar twee bijbels, een die zijn moeder hem in de jaren 1950 gaf, en het exemplaar dat Abraham Lincoln gebruikte bij zijn eedaflegging in 1861.

Countryzangeres Carrie Underwood wordt de voornaamste muzikale gast tijdens de eedaflegging.

Kellyanne Conway met toenmalige echtgenoot George tijdens een ceremonie in de rand van de eedaflegging in 2017. Enkele dagen later pleitte Kellyanne voor ‘alternatieve feiten’. George heeft intussen een anti-Trump-podcast. © REUTERS

Op de thee en naar het bal

Naast de eedaflegging is er een groot aanbod aan evenementen.



Trump start zijn dag met een religieuze dienst. Hij gaat vervolgens op de thee bij zijn voorganger Joe Biden.

Bij de eedaflegging zelf zijn de plaatsen beperkt. Een opvallende afwezige wordt Michelle Obama, die geen reden opgaf voor haar wegblijven. Maar het is bekend dat zij een afkeer koestert voor de nieuwe president, al minstens sedert Trump – hoewel het tegendeel bewezen werd – poneerde en bleef poneren dat Barack Obama een illegitieme president was, die met een vervalst geboortebewijs was verkozen. Michelles echtgenoot zal volgens VS-media wel van de partij zijn, net als de Bidens en Kamala Harris (in 2021 woonde Trump de eedaflegging van Biden niet bij), en George en Laura Bush. Nog een bekende afwezige is Nancy Pelosi, gewezen Democratische speaker van het Huis van Afgevaardigden.

Na de eedaflegging zal er een evenement doorgaan in de Capitol One Arena, waar 20.000 mensen binnen kunnen en Trump zijn opwachting zal maken. Het evenement wordt door de diensten van Trump vergeleken met de traditionele ‘parade’ van Capitool naar Witte Huis, maar hoe het er precies zal uitzien is niet duidelijk.

Vervolgens kan Trump aan de slag en zal hij zijn eerste uitvoerende besluiten tekenen, allicht enkele rond migratie en uitzettingen, misschien zal hij ook gratie verlenen aan mensen die veroordeeld werden wegens hun rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Zondagavond, tijdens een meeting, beloofde hij zijn aanhangers dat de besluiten hen ‘heel gelukkig’ zullen maken, en ‘het zullen er veel zijn, heel veel’. Misschien wel honderd besluiten, liet Trump in een interview weten.

De avond wordt besloten met traditionele bals. De president en echtgenote Melania worden geacht op meerdere van die bals hun opwachting te maken. Op een van die bals zullen de Village People optreden.