Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) verwelkomt het donderdag aangekondigde akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk. Op basis van de eerste berichten lijkt het akkoord cruciale garanties te bevatten om de Belgische bedrijven te beschermen tegen oneerlijke Britse concurrentie, zo stelt hij.

De Croo wijst erop dat de lidstaten en het Europees Parlement het akkoord nog moeten goedkeuren. De Belgische regering zal nu samen met de deelstaten de tekst grondig analyseren.

'Voor mij staat uiteindelijk maar één ding centraal: het zo goed mogelijk beschermen van de Belgische economische belangen', zo meldt hij in een persmededeling. 'We moeten onze Belgische bedrijven vrijwaren van oneerlijke Britse concurrentie. Op basis van de eerste berichten, lijkt dit akkoord ons deze cruciale garantie te geven. Met een harde brexit is iedereen slechter af. Dit akkoord helpt de grootste schok opvangen.'

Ook voor de visserijsector, die een belangrijk onderwerp vormde tijdens de onderhandelingen, worden volgens de premier garanties in het vooruitzicht gesteld, waardoor de vissers de mogelijkheid krijgen zich aan de nieuwe realiteit aan te passen.

De Croo benadrukt ook dat de EU een steunfonds van vijf miljard euro ('Brexit Adjustement Reserve') voorzien heeft voor landen en sectoren die hard geraakt worden door de brexit. 'Het spreekt voor zich dat de hardst getroffen lidstaten het grootste deel van die Europese steun moeten krijgen. Ik wil dit principe ook binnen België doortrekken: de steun moet gaan naar die regio's en sectoren die het zwaarst afzien van de brexit.'

'Met dit akkoord kunnen we de intense discussies van de voorbije vier jaar achter ons laten. Nu kunnen we werk maken van een nieuwe, sterke relatie met de historische partner die het Verenigd Koninkrijk voor ons land blijft. Het is nu tijd om vooruit te kijken', zegt de eerste minister tot slot.

Jambon: 'Einde van onzekerheid in zicht, maar impact op Vlaanderen zal groot zijn'

Na de premier heeft ook de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) gereageerd op de deal. Hij vindt het positief dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk erin geslaagd zijn een akkoord te bereiken, zo meldt hij donderdag in een reactie op Twitter. Hij waarschuwt wel dat de gevolgen voor Vlaanderen groot zullen zijn.

'Einde van onzekerheid in zicht, maar impact op Vlaanderen zal groot zijn', zo schrijft de minister-president. 'We gaan dit nu goed bestuderen.' Jambon beklemtoont ook dat de Vlaamse regering klaar staat om 'burgers, werknemers, vissers en bedrijven' in het post-brexittijdperk te steunen.

