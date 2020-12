Het vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk is een "eerlijke, rechtvaardige en evenwichtige" overeenkomst die de Europese belangen zal beschermen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag gezegd bij de aankondiging van de langverwachte deal. "Eindelijk kunnen we brexit achter ons laten. Europa blijft vooruitgaan".

Nadat ze eind januari al uit de Europese instellingen verdwenen, verlaten de Britten op 31 december na het verstrijken van de overgangsperiode ook de douane-unie en de interne markt. Het donderdag bereikte akkoord over de handelsrelaties en andere samenwerkingsdomeinen vermijdt dat er die dag grootschalige verstoringen zouden ontstaan voor burgers, bedrijven en reizigers, stipte von der Leyen aan.

Von der Leyen maakt zich sterk dat het resultaat de Europese belangen zal beschermen. Het bevat "doeltreffende instrumenten" om te vermijden dat de concurrentie op de Europese markt wordt verstoord, legt samenwerking op domeinen als klimaatverandering, energie en transport vast en biedt Europese vissers voor een overgangsperiode van 5,5 jaar "volledige voorspelbaarheid".

De afspraken in het akkoord bieden volgens von der Leyen "solide fundamenten voor een nieuw begin met een oude vriend". Eerder dan blij voelt de Commissievoorzitter zich "tevreden en opgelucht" met de deal die het eerste vertrek van een lidstaat uit de Europese Unie definitief bezegelt. "Eindelijk kunnen we brexit achter ons laten. Europa blijft vooruitgaan", verzekerde von der Leyen.

Het akkoord is evenwel nog niet helemaal in orde. De lidstaten zijn nu aan de beurt om hun fiat te geven. Verwacht wordt dat die het akkoord een dezer dagen zullen goedkeuren en voorlopig in werking laten treden. De formele goedkeuring van het Europees Parlement wordt na 1 januari verwacht.

