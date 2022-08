David Criekemans: ‘Aanslag op dochter Doegin kan mee tot verharding oorlog in Oekraïne leiden’

De vermoedelijke aanslag zondag nabij Moskou, waarbij de dochter van een belangrijke inspirator van president Vladimir Poetin om het leven kwam, kan mee zorgen voor een verruwing of verharding van de Russische houding in Oekraïne. Dat zegt professor internationale politiek David Criekemans.

Bij een explosie in de buurt van Moskou is Daria Doegina omgekomen. Wellicht werd een explosief in haar auto geplaatst. Doegina was de 30-jarige dochter van Alexander Doegin. Dat is een politiek filosoof en Russische ultra-nationalist die beschouwd wordt als het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Zijn bijnaam is “Raspoetin” wegens zijn invloed op president Poetin.

De vermoedelijke aanslag moet vooral worden gezien als een ‘politieke aanslag op een idee’, aldus professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven David Criekemans. Doegin is immers een van de uithangborden van het neo-eurasianisme, waarbij een systeemcrisis – zeg maar de oorlog in Oekraïne – nodig is voor een groter en machtiger Rusland.

Volgens Criekemans mag de rol van Alexander Doegin niet worden onder- maar ook niet worden overschat. ‘Hij geldt als een inspirator van Poetin. Maar het is niet zo dat hij in het Kremlin achter de knoppen zit. De aanslag moet vooral worden gezien als een aanslag op het idee van het neo-eurasianisme’.

Ook cruciaal is het feit dat de aanslag vlakbij Moskou – in het hart van de macht – plaatsvond.

Zal de vermoedelijke aanslag gevolgen hebben voor de oorlog in Oekraïne? ‘Niet rechtstreeks. Maar samen met het stijgend geweld in de Krim en aanslagen op munitiedepots in Rusland kan het mee zorgen voor een verruwing of verharding van de Russische houding in Oekraïne’.