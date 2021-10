'Elke dag die voorbijgaat waarop we niets doen, is een verloren dag', waarschuwt documentairemaker David Attenborough.

Enkele dagen voor de start van de klimaatconferentie COP26 heeft de legendarische documentairemaker David Attenborough (95) de staatshoofden en regeringsleider nadrukkelijk opgeroepen meer actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. 'Als we nu niet handelen, is het te laat. We moeten nu iets doen', aldus de Brit in een dinsdag uitgezonden gesprek met de openbare omroep BBC. 'Elke dag die voorbijgaat waarop we niets doen, is een verloren dag.'

Welvarende landen zoals Groot-Brittannië hebben volgens hem de morele verantwoordelijkheid om klimaatvluchtelingen te helpen. 'We hebben het veroorzaakt. Onze soort industrialisering is een van de hoofdfactoren van deze klimaatverandering', aldus Attenborough.

De COP26 start zondag in het Schotse Glasgow. Aan de conferentie nemen zowat 200 landen deel. Ze zullen bespreken of het doel van 2015 in Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden vergeleken met de pre-industriële tijd, gehaald kan worden.

Enkele dagen voor de start van de klimaatconferentie COP26 heeft de legendarische documentairemaker David Attenborough (95) de staatshoofden en regeringsleider nadrukkelijk opgeroepen meer actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. 'Als we nu niet handelen, is het te laat. We moeten nu iets doen', aldus de Brit in een dinsdag uitgezonden gesprek met de openbare omroep BBC. 'Elke dag die voorbijgaat waarop we niets doen, is een verloren dag.'Welvarende landen zoals Groot-Brittannië hebben volgens hem de morele verantwoordelijkheid om klimaatvluchtelingen te helpen. 'We hebben het veroorzaakt. Onze soort industrialisering is een van de hoofdfactoren van deze klimaatverandering', aldus Attenborough. De COP26 start zondag in het Schotse Glasgow. Aan de conferentie nemen zowat 200 landen deel. Ze zullen bespreken of het doel van 2015 in Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden vergeleken met de pre-industriële tijd, gehaald kan worden.