Covid opnieuw in opmars in Azië

Een nieuwe golf van covidbesmettingen verspreidt zich snel over Azië en Oceanië. Inwoners van Nieuw-Zeeland tot Japan worden aangemaand om voorzorgsmaatregelen te nemen. Alarmfases worden voorlopig wel niet verhoogd. Australië en Nieuw-Zeeland hebben bovendien nog te kampen met de griep die terug is van weggeweest. Het is immers winter op het zuidelijk halfrond.

De nieuwe toename van vooral de BA.4/5-omikron-varianten stelt de autoriteiten voor nieuwe uitdagingen. Dat is vooral omdat ze nog worstelen met de economische gevolgen van eerdere golven, rapporteert Reuters. De staten willen vermijden dat onpopulaire maatregelen worden uitgebreid of opnieuw moeten ingevoerd worden.

Australië en Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse regering kondigde vorige donderdag aan dat er gratis maskers en snelle antigeentesten verdeeld zullen worden. Hospitalen en artsenpraktijken melden een toestroom van zowel covid- als grieppatiënten tijdens de winter op het zuidelijk halfrond.

‘Het laat geen twijfel dat de combinatie van een piek in het aantal covid-19-gevallen en -hospitalisaties, het ergste griepseizoen sinds mensenheugenis en de daarmee gepaard gaande afwezigheid van zorgpersoneel het hele gezondheidssysteem onder extreme druk zet’, aldus Dr Ayesha Verrall, de Nieuw-Zeelandse covidminister.

Volgens Our World in Data had Nieuw-Zeeland op 16 juli het vierde hoogste aantal covid-doden per miljoen per dag ter wereld, na Canada met 4,96, Malta en San Marino. Maar in termen van gecumuleerde covid-gerelateerde sterfgevallen per miljoen scoort het land nog altijd goed: 343 vergeleken met 3.037 in de VS en 2.760 in België. Buurland Australië komt op 412.

De gevolgen van 2 jaar isolatie en de oorlog in Oekraïne laten zich erg voelen. De inflatie in Nieuw-Zeeland is in het tweede kwartaal opgelopen tot een nieuw hoogtepunt in 32 jaar en ligt nu rond 7,3%. Dat voedt de angst dat de centrale bank de rente agressief zal moeten blijven verhogen, rapporteerde Bloomberg vanmorgen.

Griep

Over naar buurland Australië. De nieuwe regering van Anthony Albanese zal opnieuw steun betalen aan tijdelijke werknemers die in quarantaine moeten ten gevolge van covid, zei de premier zaterdag.

De autoriteiten drongen er bij de mensen op aan om binnenshuis maskers te dragen en zich snel te laten inenten. Ze willen zich voorbereiden op ‘miljoenen’ nieuwe gevallen in de komende weken. De oproep volgt nu Australië een strenge winter doormaakt met de verspreiding van zowel covid als het griepvirus.

De huidige golf zal waarschijnlijk in augustus zijn hoogtepunt bereiken, zei Albanese. Hij voegde eraan dat de besmettingsgraad van de nieuwe varianten te vergelijken valt met die van de mazelen.

De ziekenhuisopnames in de verschillende deelstaten hebben al recordniveaus overschreden, met meer dan 4.600 mensen in ziekenhuizen in Australië. Sinds het begin van de pandemie heeft het land ongeveer 8,7 miljoen gevallen van covid en 10.549 sterfgevallen gemeld. Dat is veel minder dan veel andere landen.

Japan en Zuid-Korea

In Japan steeg het aantal nieuwe gevallen sinds begin dit jaar tot ongekende hoogten. De regering heeft mensen opgeroepen om extra voorzichtig te zijn in aanloop naar de zomervakantie volgens persagentschap Reuters.

Japan meldde vorige woensdag bijna 95.000 gevallen en het aantal nieuw geïnfecteerde patiënten is met een factor 2,14 gestegen ten opzichte van de afgelopen week, aldus een regeringswoordvoerder.

‘Het aantal nieuwe gevallen stijgt in elke prefectuur in Japan, en het lijkt zich snel te verspreiden’. Dat zei minister van Volksgezondheid Shigeyuki Goto vorige week volgens het Japanse persagentschap Nikkei Asia.

Het Japanse Ministerie van Volksgezondheid wil hotels toestaan onderdak te weigeren aan mensen die ervan verdacht worden ziek te zijn met covid. Daarmee hoopt de regering om de nog steeds noodlijdende sector te ondersteunen door klanten en werknemers meer gemoedsrust te geven.

Net als Nieuw-Zeeland kreeg Zuid-Korea veel lof voor zijn reactie in het begin van de pandemie, maar tegen woensdag waren de dagelijkse gevallen er in een week tijd verdrievoudigd tot meer dan 39.000.

Ambtenaren en deskundigen verwachten dat het aantal nieuwe dagelijkse gevallen in Zuid-Korea rond half augustus tot eind september de 200.000 zal bereiken . Ze breiden de boostershots uit, maar zijn niet van plan nieuwe beperkingen op te leggen.

China, Hongkong en Macau

China heeft in juli gemiddeld meer dan 300 lokaal overgedragen infecties gemeld. Dat is meer dan 70 in juni. Dat is vooral het gevolg van het strikte ‘covid-zero’-beleid van Peking om lokale clusters onder controle te houden. Dit beleid heeft voorkomen dat ziekenhuizen overrompeld worden.

De koers van de aandelen van gokbedrijven in Macau zijn maandag gedaald nadat de stad had aangekondigd dat ze voor het eerst in meer dan twee jaar al haar casino’s zou sluiten in de strijd tegen de ergste uitbraak van covid.

Mensen in de wachrij voor een covidstest aan de Ruïnes van de Sint-Paulus in Macau op 20 juni 2022 @Reuters

De gezondheidsminister van Hongkong daarentegen overweegt om aan een oproep van experten gevolg te geven. Dat zou betekenen dat de beperkingen versoepeld worden. Het plan is dan om natuurlijke immuniteit op te bouwen aan de hand van infecties. De stad registreerde gisteren 3.762 gevallen, schrijft South China Morning Post.

Thailand, Filipijnen en Indonesië

Terwijl het aantal gevallen in Thailand is gedaald, is het aantal besmettingen in Indonesië gestegen tot het hoogste aantal sinds maart. Er is wel toenemend controverse over de geloofwaardigheid van de Thaise getallen.

Het aantal nieuwe infecties en ziekenhuisopnames in de Filipijnen blijft laag, maar de regering heeft gewaarschuwd dat het aantal gevallen tegen het einde van de maand met een factor 20 kan stijgen, rapporteerde Reuters vorige week.

Manilla dringt er bij meer mensen op aan hun prik te halen. Uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat slechts een kwart van de volwassenen op 12 juli hun eerste injectie hadden gekregen.