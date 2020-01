De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus donderdag bestempeld als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt van de VN-organisatie de 'PHEIC-status'. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Het is de zesde keer dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht.

De beslissing kwam er na de eerste bevestigde gevallen van overdracht van mens naar mens buiten China.

Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico's erg uitzonderlijk zijn en niet aan één bepaald land gebonden. Het comité is opgezet na de uitbraak van het SARS-virus in de jaren 2002 en 2003 die veel onrust veroorzaakte. De eerste 'PHEIC' werd in 2009 uitgeroepen vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in het noordoosten van Congo.

Het uitroepen van het internationale alarm is een oproep tot alle landen van de wereld om hun antwoord op de ziekte te coördineren onder leiding van de VN-organisatie.

Het is de zesde keer dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht. De beslissing kwam er na de eerste bevestigde gevallen van overdracht van mens naar mens buiten China. Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico's erg uitzonderlijk zijn en niet aan één bepaald land gebonden. Het comité is opgezet na de uitbraak van het SARS-virus in de jaren 2002 en 2003 die veel onrust veroorzaakte. De eerste 'PHEIC' werd in 2009 uitgeroepen vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in het noordoosten van Congo. Het uitroepen van het internationale alarm is een oproep tot alle landen van de wereld om hun antwoord op de ziekte te coördineren onder leiding van de VN-organisatie.