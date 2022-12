Coronavirus: Europese Commissie donderdag bijeen over ‘gecoördineerde aanpak’ Chinese covidbesmettingen

De Europese Commissie komt donderdagvoormiddag bijeen om “te praten over mogelijke maatregelen voor een gecoördineerde aanpak” van de EU-lidstaten tegenover de explosie van covidbesmettingen in China. Dat liet een woordvoerder van de Commissie weten.

Bedoeling is om met de lidstaten van de EU en de Europese gezondheidsagentschappen te praten over mogelijke maatregelen voor een gecoördineerde Europese aanpak, zei de woordvoerder.



Na de plotse stopzetting van de zerocovidpolitiek in China, wat leidde tot een grote golf van besmettingen, zijn verschillende landen wereldwijd ongerust dat nieuwe virusvarianten zich zouden verspreiden vanuit China.



Italië besliste woensdag al om alle reizigers vanuit China verplichte tests op te leggen. Japan had die maatregel al genomen, en ook de VS deed woensdag hetzelfde.