Corbyn ziet 'minder verandering dan verwacht' na gesprekken met May

Jeremy Corbyn, leider van Labour, heeft gesprekken gehad met de Britse premier Theresa May om een weg uit de impasse rond de brexit te zoeken. Na afloop zei hij dat er minder is veranderd dan hij had verwacht.

'Er is niet zo veel verandering geweest als ik had verwacht, maar we zullen morgen verdere gesprekken hebben om technische kwesties te bestuderen', aldus Corbyn in een verklaring. Hij herhaalde het standpunt van Labour om tot een douane-unie te komen met de EU, net als toegang tot de eengemaakte markt te verkrijgen. 'Ik wierp ook de mogelijkheid van een publieke stemming op', aldus Corbyn. Zo wil Labour vermijden zonder of met een slecht akkoord de EU te verlaten. Lees ook: Hoe Theresa May oppositieleider Corbyn in een zetel zet (maar een oplossing nog niet in zicht is)