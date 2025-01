Controversiële Pete Hegseth wordt met de hakken over de sloot bevestigd tot Trumps minister van Defensie

Hij publiceerde een boek tegen de legerleiding, hij werd beschuldigd van seksueel wangedrag, van alcoholisme en van extreemrechtse tatoeages alvorens genomineerd te worden. De Senaat bevestigde hem als minister, nadat vicepresident J.D. Vance was opgetrommeld om de beslissende stem uit te brengen. Nog andere Trumpgenomineerden wacht een moeilijke confirmatie.

Het kon niet nipter zijn. De Senaat telt 53 Republikeinen en 47 leden van de Democratische fractie (van wie 2 onafhankelijken). Alle leden van de Democratische fractie stemden tegen Hegseth, 2 Republikeinen – de gematigden Susan Collins en Lisa Murkowski – hadden aangekondigd tegen te zullen stemmen, onder meer omwille van Hegseths uitspraken tegen vrouwen in gevechtsposities binnen het leger. Terwijl de stemming al aan de gang was bleek dat de gewezen topman van de Republikeinse senatoren, Mitch McConnell, ook tegen Hegseth had gestemd. McConnell gaf geen reden op. Zijn stem leidde tot een gelijkstand: 50-50.

De vicepresident is tevens voorzitter van de Senaat, en kan in gevallen van gelijke stemmen de beslissing forceren. Zo werd Hegseth (44) minister.

Een lijvig artikel in The New Yorker, dat begin december verscheen, legde vele minpunten van Pete Hegseth bloot. Dat de gewezen militair en Fox News-anker moeilijkheden had met alcohol was bekend. Dat hij was beschuldigd van verkrachting tijdens een bijeenkomst met Republikeinse vrouwen, lekte ook uit. Hij betaalde naar verluidt 50.000 dollar zwijggeld aan de vrouw die hem beschuldigde. De zaak was voordien door de politie bij gebrek aan bewijs geklasseerd, maar Hegseth hoopte dat de buitenwereld er na het zwijggeld niets van zou vernemen. Onder meer zijn moeder en een schoonzus betichtten hem – los van de zwijggeldzaak – van wangedrag tegenover vrouwen.

Daar bovenop schoot Hegseth volgens meerdere getuigen tekort in de relatief kleine veteranenorganisatie die hij een tijdlang leidde, de Concerned Veterans for America. Tussen zijn aantreden en zijn ontslag ging het bergaf met die organisatie, zowel qua fondswerving als qua leden. Zou een man die zo’n organisatie de dieperik inwerkte, geschikt zijn om het allergrootste ministerdepartement in de VS, met 3 miljoen werknemers, te managen? Velen dachten van niet. Maar hij was door Donald Trump genomineerd om het leger te bevrijden van ‘woke’, en hij is blijkens zijn boek zeker gemotiveerd om tegen ‘woke generaals’ van leer te trekken.

Kennedy? Gabbard?

Eerst waren meer senatoren geneigd tegen hem te stemmen. Maar uiteindelijk viel hun aantal terug tot 3. Een late mogelijke tegenstemmer, Thom Tillis, werd na een persoonlijke brief van Hegseth, en met het vooruitzicht van een naderende verkiezing, overtuigd om toch voor de nieuwe minister van Defensie te kiezen.

Hegseth wordt niet de laatste genomineerde van Trump die in de problemen kan komen.

Wellicht volgende week komen twee genomineerden van Democratische signatuur eerst voor Senaatscommissie en vervolgens voor de plenaire Senaat: Tulsi Gabbard, als hoofd van de inlichtingendiensten en Robert Kennedy jr. als minister van Volksgezondheid.

Gabbard wordt gezien als te pro-Poetin, te goedgelovig en te veel een peacenik, Kennedy kampt op minstens twee fronten: hij is tegen vaccinaties en hij is tegen ongezonde voeding. Afwachten welke van die twee kwalificaties de senatoren het meest stoort.