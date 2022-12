Congres maakt belastingaangiften van Donald Trump publiek

De Commissie Financiën van het Huis van Afgevaardigden heeft beslist om de belastingaangiften van Donald Trump voor de periode 2015-20 vrij te geven. De documenten worden eerst wel gecensureerd zodat privégegevens verborgen blijven.

De beslissing, die twee weken valt voor de Democraten hun meerderheid in het Huis verliezen, brengt een einde aan een jarenlange slag om de informatie over Trumps belastingen.

Sinds Richard Nixon was het gebruikelijk dat presidenten hun belastinginformatie publiek maken. Dat was zo tot Donald Trump op het toneel verscheen. Hij beloofde in zijn eerste presidentscampagne dat hij zijn gegevens zou vrijgeven, maar had daarna variabele redenen om dat niet te doen. De meest gebruikte was: hij werd door de belastinginspectie onderzocht, en zolang dat onderzoek liep, zou hij/kon hij geen openheid geven.

De Democraten in het Huis vonden dat die openheid wel nodig was. Trumps bedrijven hangen af van leningen, sommige daarvan, wordt beweerd, bij buitenlandse banken, wat kan leiden tot een belangenconflict voor een president. En niet alleen bij die banken kon een belangenconflict ontstaan. Zijn bedrijven hadden contracten met buitenlandse overheden. En ook bij binnenlandse transacties waren belangenconflicten denkbaar.

Er volgde een episch duel tussen de commissie Financiën (Ways and Means) en Donald Trump, die gevoerd werd tot het Hooggerechtshof. Eind november besliste dat Hof dat Trump zijn informatie moest overdragen.

Geen inspectie

Het was dan aan de commissie om uit te maken wat te doen met de belastingaangiften. Begin januari treedt het nieuw verkozen Huis aan, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben. De huidige Democratische meerderheid besliste dinsdag in commissie (24 Democratische stemmen voor, 16 Republikeinen tegen) om de informatie publiek te maken, weliswaar met wegwerking van enkele privégegevens (nummers van sociale zekerheid, onder andere). Over enkele dagen zouden we de licht gecensureerde belastingaangiften kunnen inkijken. De Republikeinen vinden de publicatie een onnodige inbreuk op de privacy.

Waarom was Trump zo fel tegen de publicatie?

Het argument dat hij zelf gaf – dat hij steevast door de belastinginspectie gecontroleerd werd – werd door de commissie ontkracht. De commissie viste uit dat de inspectie in elk geval voor de eerste vier jaar van de periode geen betwisting heeft geopend. Voor de latere jaren werd er wel een onderzoek ingezet, maar dat was nadat de commissie haar poging om inzage in de belastingaangiften te krijgen al had ingezet.

De Democraten hopen dat de aangiften gesjoemel tonen.

Een van de vaak geciteerde redenen waarom Trump zijn aangiften zo koppig geheim wilde houden, is dat hij minder rijk kan blijken dan hij het laat uitschijnen. Hij betaalt in elk geval weinig belastingen. Dat was al duidelijk uit verslaggeving van The New York Times in 2020. De krant vond dat Trump in 11 van 18 onderzochte jaren geen federale belastingen had betaald, en dat een teruggave van belastingen ter waarde van 72,9 miljoen dollar door de belastinginspectie werd onderzocht.