Congolese kiescommissie stelt verkiezingen met een week uit: 'Zondag is technisch niet mogelijk'

Eerder op de dag had presidentskandidaat Theodore Ngoy aan persagentschap Reuters reeds gezegd dat de kiescommissie (Ceni) naar eigen zeggen 'technisch niet in staat' is de verkiezingen nu zondag georganiseerd te krijgen. Hij woonde rond de middag een vergadering bij die de kiescommissie had belegd.

Later in de namiddag organiseerde die kiescommissie nog een persconferentie. Daarop werd aangekondigd dat de verkiezingen met een week worden uitgesteld, tot zondag 30 december. Céni-voorzitter Corneille Nangaa erkende de 'technische incapaciteit' van zijn commissie om alles rond te krijgen tegen komende zondag.

De concrete reden voor het uitstel die de Céni aanhaalde was de brand, vorige week, in een opslagplaats van de commissie in Kinshasa. Daarbij werden 80 procent van de stemcomputers voor de hoofdstad vernield.

De voorbije dagen bleef Nangaa volhouden dat de verkiezingen zoals gepland zouden kunnen doorgaan. Nangaa verwees ook naar de vertraging bij de verspreiding van de stembiljetten. De laatste lading moet zaterdag nog in Kinshasa aankomen.

Uitgesteld

De verkiezingen, voor een nieuwe president, nieuw parlement en provincieraad, waren de voorbije twee jaar al verschillende keren uitgesteld, hoewel het mandaat van de huidige president Joseph Kabila in december 2016 was afgelopen. Volgens de Congolese grondwet mag hij zich niet opnieuw kandidaat stellen.

De VN-Veiligheidsraad had Congo aangemaand zich te houden aan de nu voor 23 december geplande datum.

Protest

Vroeger geplande data voor de verkiezing van een opvolger werden steeds maar uitgesteld met het argument dat de kieslijsten nog niet geactualiseerd waren. Bovendien leidden conflicten en dodelijk geweld tot logistieke problemen.

De verkiezingsvertragingen hebben in Congo gewelddadige protesten uitgelokt. De oppositie beschuldigt Kabila ervan dat hij daardoor zijn aftreden wil verhinderen.