'Congolese kiescommissie denkt eraan verkiezingen een week uit te stellen'

Het luidt dat de brand in een opslagplaats van het Ceni een 'zware slag' aan de verkiezingen heeft toegebracht. Bij de brand is een deel van het materiaal voor de stembusgang teloor gegaan, waaronder tachtig procent van de Zuid-Koreaanse stemcomputers. Er zijn volgens de ambtenaar 'inspanningen' gedaan om materiaal naar Kinshasa terug te brengen en om in Seoel nieuwe machines te bestellen. Niettemin zullen de stembiljetten in Kinshasa pas zaterdag beschikbaar zijn.

'Wij nog aan het consulteren', aldus de ambtenaar die een uitstel van de stembusgang met zeven dagen niet uitsloot. De beslissing, die enkel het Ceni toekomt, kan donderdag vallen. 'Wij zullen aan niemand raad vragen, ook niet het staatshoofd', zei de bron bij de kiescommissie.

De verkiezingen in het Centraal-Afrikaanse land zijn al twee keer verdaagd.

Campagne opgeschort

Nog vandaag is de verkiezingscampagne opgeschort in Kinshasa, waar een van de belangrijkste kandidaten van de oppositie, Martin Fayulu, een publieke meeting zou houden. Voor hoelang is onduidelijk.

Enkele honderden mensen wachtten tegen de middag rustig de komst van Martin Fayulu af op de place Sainte-Thérèse in N'Djili, een van de 24 gemeentes van Kinshasa, stelde een correspondente van AFPTV ter plaatse vast. Maar de opposant raakte niet in de hoofdstad want de politie had wegen naar Kinshasa afgezet. Tientallen aanhangers die hem tegemoet wilden komen zijn met traangas uiteengedreven.

Op Twitter beschuldigt Fayulu het regime van Joseph Kabila ervan hem 'te verhinderen' naar Kinshasa te gaan. 'Waarvan hebben ze schrik', vroeg de oppositiekandidaat zich af, eraan toevoegend dat zijn konvooi ten oosten van de Congolese hoofdstad is aangevallen.

Een andere kandidaat van de oppositie, Felix Tshisekedi, had voor vrijdag op dezelfde plaats een meeting gepland, normaliter de laatste campagnedag voor de presidents-, parlements- en provinciale verkiezingen van zondag, samen met zijn bondgenoot Vital Kamerhe, verklaarde afgevaardigde Ange Pabolanghi van zijn partij Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), aan het persagentschap Belga.