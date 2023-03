Congolees leger doodt twintig “ADF-terroristen”

Het Congolese leger heeft zaterdag bekendgemaakt twintig “ADF-terroristen” in Noord-Kivu, in het oosten van het land, te hebben gedood. De rebellengroepering ADF of Allied Democratic Forces wordt als een uitloper van terreurgroep Islamitische Staat beschouwd.

De twintig rebellen werden “in de sector Ruwenzori geneutraliseerd”, in Beni, in “een lange confrontatie tussen de FARDC (strijdkrachten van de DRC) en de jihadisten”, aldus kapitein Antony Mualushayi, woordvoerder van het leger in de regio.

Verschillende rebellen vluchtten naar een woud in het nationaal park Virunga. De Congolese troepen gingen hen samen met Oegandese militairen achterna. De strijdkrachten legden bovendien de hand op vier wapens van het type AK47, grote hoeveelheden munitie, elf korans en verschillende andere gevechtsobjecten.