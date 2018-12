Congo zet EU-ambassadeur het land uit

Het gaat om een tegenmaatregel voor de Europese sancties tegen 14 Congolese personen, onder wie de kandidaat van de regering voor de presidentsverkiezingen van zondag. De Belg Bart Ouvry leidt de EU-missie in Congo.

'De regering van de Democratische Republiek Congo nodigt de Europese Raad met aandrang uit om binnen de 48 uur zonder pardon over te gaan tot de terugroeping van het hoofd van zijn missie', aldus de minister van Buitenlandse Zaken, Léonard She Okitundu, op drie dagen van de algemene verkiezingen die zondag plaatsvinden.

De minister sprak in zijn ministerie, waar hij westerse diplomaten onder wie Bart Ouvry, bij zich had geroepen. 'Deze maatregel bestraft enerzijds het laakbare gedrag van de betrokkene en kadert anderzijds in de wederkerigheid', aldus de minister. Hij wees op 'sancties die unilateraal door de Europese Raad zijn opgelegd aan eminente persoonlijkheden'. Hij had eerder al gevraagd de sancties op te heffen of op te schorten tot de verkiezingen hebben plaatsgevonden.

Op 10 december had de EU aangekondigd de sancties tegen 14 mensen uit het regime van de Congolese president Joseph Kabila tot en met december 2019 te verlengen. De sancties dateren uit begin 2017 en treffen onder meer Emmanuel Ramazani Shadary, de regeringskandidaat voor het presidentschap die toen minister van Binnenlandse Zaken was. Het gaat om de bevriezing van eventuele activa en een visumverbod.

