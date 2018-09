Congo dreigt uit Internationaal Strafhof te stappen, twee dagen voor beslissing over Bemba

Congo 'sluit niet uit, als laatste redmiddel' om zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Het persbericht heeft het ook over 'druk op de rechters' in verband met de 'interne politiek' in Congo. Meer concreet zegt de Congolese regering dat ze 'verschillende overeenstemmende aanwijzingen in haar bezit heeft, die aangeven dat sommige regeringen druk uitoefenen op de rechters van het Internationaal Strafhof'.

De 'druk' waarvan sprake, zou slaan op de zaken voor het Internationaal Strafhof 'in verband met de situatie in Congo, die in staat zijn om invloed te hebben op het lopende verkiezingsproces'.

Het persbericht lijkt aan te geven dat de Congolese regering bang is voor een vrijspraak van Bemba maandag. Op die manier zou die zich weer kunnen mengen in de presidentsverkiezingen. Het Internationaal Strafhof moet zich uitspreken over de straf voor de ex-militieleider in een zaak van beïnvloeding van getuigen. Bemba, tegenstander van president Joseph Kabila, is uitgesloten van de verkiezingen door de kiescommissie en het Grondwettelijk Hof net vanwege zijn veroordeling in eerste aanleg in die nevenzaak.

Bemba kon zich in augustus kandidaat stellen in Kinshasa nadat hij was vrijgesproken en vrijgelaten in juni door het Internationaal Strafhof in de belangrijkste zaak. Daarin was hij veroordeeld tot achttien jaar gevangenis vanwege de wreedheden die zijn militie heeft begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2002 en 2003.