Donald Trump gaat opnieuw in de aanval tegen de Britse premier Theresa May.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Britse ambassadeur in Washington een 'heel domme kerel' genoemd. Ook ging hij weer in de aanval tegen premier Theresa May door de onderhandelingen over de brexit als een 'ramp' af te doen.

De relaties tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gaan door een storm sinds de publicatie van zware kritiek van ambassadeur Kim Darroch op de regering-Trump.

De Amerikaanse president zei maandag dat de VS 'geen contact meer' zouden hebben met de ambassadeur, maar Theresa May herhaalde haar steun aan de diplomaat.

De Republikeinse miljardair hervatte dinsdagmorgen zijn aanvallen op Twitter: 'De getikte ambassadeur waarmee het Verenigd Koninkrijk de Verenigde Staten heeft opgezadeld, is niet iemand waar we erg gelukkig mee zijn, een heel domme kerel'.

Trump voegt eraan toe dat hij de ambassadeur niet kent, maar dat hij te horen kreeg dat Darroch 'een pretentieuze dwaas' was. 'Zeg hem dat de VS nu veruit de beste economie en het beste leger van de wereld hebben.'

Darroch is in Washington op post sinds 2016. De diplomatieke berichten waarin hij kritiek geeft op de Amerikaanse president, waarvan sommige dateren van 2017, waren niet bestemd voor publicatie.

De Britse regering kondigde de opening van een onderzoek aan om de verantwoordelijken van het lek te identificeren.