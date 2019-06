Conflict in oosten van Congo: vier inlichtingendiensten kondigen 'gecoördineerde actie' aan

De chefs van de inlichtingendiensten van Rwanda, Tanzania, Oeganda en de Democratische Republiek Congo hebben een 'gezamenlijke en gecoördineerde regionale actie' aangekondigd tegen gewapende groepen die in het oosten van Congo actief zijn, zo is meegedeeld na twee dagen van overleg in Kinshasa.

Soldaten van de FARDC in Beni, Noord-Kivu, Congo, op 14 december 2018. © Reuters