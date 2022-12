Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan na veroordelingen

De extreemrechtse Amerikaanse complotdenker Alex Jones, onder meer bekend van het platform Infowars, heeft het persoonlijk faillissement aangevraagd.

Dat blijkt vrijdag uit gerechtelijke documenten. Volgens de aanvraag, die ingediend werd in de staat Texas, heeft Jones voor meer dan één miljard dollar schulden.

Rechtbanken in Texas en Connecticut hebben Jones de voorbije maanden veroordeeld het betalen van schadevergoedingen van in totaal meer dan 1,5 miljard dollar aan slachtoffers van de schietpartij in de Sandy Hook-basisschool in 2012. Bij dat bloedbad kwamen twintig kinderen en zes volwassenen om het leven.

Jones heeft de schietpartij op zijn fakenewskanaal ‘InfoWars’ en zijn drukbeluisterde podcast ‘The Alex Jones Show’ meermaals afgedaan als een hoax. De gebeurtenis zou in scène gezet zijn om de wapenlobby in diskrediet te brengen.

In de documenten die bij de rechtbank in Texas zijn ingediend, worden Jones’ schulden nu op één tot tien miljard dollar geschat. Zijn bezittingen worden tussen één en tien miljoen dollar geraamd. De aanvraag tot persoonlijk faillissement moet Jones wat ademruimte ten opzichte van zijn schuldeisers bezorgen, terwijl hij werk maakt van een afbetalingsplan.

Ondanks de financiële problemen blijft de complotdenker online erg actief. Donderdag was Kanye ‘Ye’ West nog te gast op het platform Infowars. De Amerikaanse rapper veroorzaakte er ophef door zich positief uit te laten over Adolf Hitler.