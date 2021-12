De stafchef van gewezen vicepresident Mike Pence, Marc Short, werkt mee aan het onderzoek naar de bestorming van het Capitool dat door een commissie van het Congres wordt gevoerd. Volgens nieuwszender CNN, die het nieuws uitbracht, betekent dit een doorbraak die meer over de rol van Donald Trump kan onthullen.

Het Comité van 6 Januari, zoals de parlementaire commissie naar de bestorming van het Capitool wordt genoemd, botste tot dusver op een vrij algemene obstructie van de ploeg van gewezen president Donald Trump. De medestanders van Trump beroepen zich op 'executive privilege', het feit dat een president en de presidentiële omgeving geen openheid en geen documentatie moeten verschaffen over hun handelingen. Juristen discussiëren erover of dat privilege ook geldt voor ex-presidenten. Maar die discussie lijkt niet onmiddellijk bruikbaar resultaat te geven.

Sommige van Trumps medestanders hadden geen officiële rol in het presidentsschap. Steve Bannon, die de bestorming dagen eerder leek aan te kondigen, was bijvoorbeeld jaren eerder door Trump ontslagen. Toen hij zijn dagvaarding naast zich neerlegde, werd hij in beschuldiging gesteld en even gearresteerd. Hij liet weten dat hij liever de gevangenis ingaat dan te getuigen.

De laatste stafchef van Trump, Mark Meadows, heeft aangekondigd dat hij wel zal meewerken met het onderzoek, maar op zijn bereidheid lijken in het kader van 'executive privilege' ook weer grote beperkingen te zitten, die zijn medewerking zo goed als nutteloos kunnen maken. Andere medewerkers van Trump willen zich beroepen op het vijfde amendement, dat mensen toelaat er het zwijgen toe doen als hun getuigenis hun eigen strafbare daden kan blootleggen.

Marc Short, the former chief of staff to Vice President Mike Pence, is cooperating with the January 6 committee, according to three sources with knowledge of the panel's activitieshttps://t.co/s1AJe9fwvX — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 6, 2021

Om al die redenen leek het comité, dat door de meeste Republikeinen wordt geboycot, in een doodlopende straat te belanden. En de tijd begint te dringen. In november 2022 zijn er tussentijdse verkiezingen en de Democraten dreigen dan hun meerderheid in het Huis te verliezen, waarna de Republikeinen de commissie kunnen opdoeken.

'Hang Mike Pence!'

Volgens CNN is er nu een doorbraak in het kamp van gewezen vicepresident Pence. Zijn stafchef Marc Short heeft een dagvaarding van de commissie ontvangen, en heeft, meldt CNN, laten weten dat hij echt wil meewerken. CNN heeft het over een 'signaal van grotere openheid richting commissie in de kring rond Pence'. De commissie zou ook de hoofdjurist die Pence bijstond, Greg Jacob, aan de tand willen voelen. Zowel de jurist als Marc Short waren op 4 januari aanwezig bij de ontmoeting tussen Trump en Pence, waarbij de toenmalige president zijn vicepresident zwaar onder druk zette om de uitslag van de presidentsverkiezingen niet te bekrachtigen.

Man met de Confederale vlag (de vlag van de slavenstaten in de VS) op 6 januari © Reuters

Short bleef ook op 6 januari aan de zijde van Pence. Kort voor het Congres in zitting bijeenkwam, liet de voordien legendarisch Trumpgetrouwe Pence weten dat hij als Senaatsvoorzitter de verkiezing van Joe Biden tot president wel degelijk zou bekrachtigen - tegen de wensen van zijn baas in. De vicepresident en zijn stafchef moesten vervolgens vluchten voor manifestanten die duidelijk maakten dat ze de kop eisten van de vicepresident. 'Hang Mike Pence op', scandeerden ze. Short was op die dag ook getuige van de (telefonische) contacten tussen Trump en Pence, kan details geven over de tussenkomsten of niet-tussenkomsten van Trump om het parlement te beveiligen. Volgens CNN werd Short door een boze Trump vanaf 7 januari uit het Witte Huis verbannen.

Dat Short zou getuigen, wijst er misschien op dat Pence zich langzaamaan verwijdert van zijn vroegere baas. Pence heeft presidentiële ambities. Hij heeft Trump in 2016-17 geloofwaardigheid bezorgd bij de evangelische achterban, maar de scheiding der wegen sinds 6 januari maakt dat hij maar moeilijk voet aan de grond krijgt bij de harde Trumpaanhang. Mogelijk denken hij en Short, die al jaren zijn naaste medewerker is en die nooit een Trumpiaan is geweest, dat onthullingen over Trump de gewezen president kunnen beschadigen en/of de presidentiële kansen van Pence kunnen verbeteren.

Former Vice Pres. Mike Pence's chief of staff has been subpoenaed by the congressional committee investigating the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol, a source with knowledge of the matter tells @ABC News. https://t.co/f9DrgogzM9 — ABC News (@ABC) December 7, 2021

Dit alles in de veronderstelling dat Short echt wil meewerken aan het onderzoek, zoals CNN meldt. De nieuwsdienst van tv-zender ABC bevestigde dat Short gedagvaard is, en dat hij zich niet verzet tegen de dagvaarding. Maar ABC kreeg van een bron een toch meer terughoudende versie, waarbij Short zich zou houden aan de regels van 'executive privilege' zoals die door de ploeg van Trump worden gehanteerd.

