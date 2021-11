Steve Bannon, een vertrouweling en voormalig adviseur van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, heeft zich maandag aangegeven bij de nationale recherche in Washington. Dat heeft de FBI zelf bekendgemaakt. Een rechter vroeg eerder zijn arrestatie nadat Bannon weigerde mee te werken aan het onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari.

De omstreden oud-adviseur weigerde te getuigen en documenten te overhandigen aan de parlementscommissie die Trumps rol in de bestorming van het Capitool onderzoekt. Bannon beriep zich op immuniteit die adviseurs van de president zouden hebben. Nu wordt hij toch vervolgd voor 'minachting van het parlement'.

De 67-jarige kan maximaal een jaar celstraf krijgen. 'We blijven vechten tegen Biden, focus op de boodschap', zei Bannon toen hij bij de FBI aankwam in Washington. Bij Trumps verkiezingswinst in 2016 speelde hij een belangrijke rol.

Bannon bekleedde op 6 januari geen officiële functie, maar lijkt het protest in de dagen daarvoor met Trump te hebben besproken, aldus het onderzoek. In zijn podcast kort voor de stormloop, zei hij nog dat de 'hel zou losbreken', maar wilde dat niet toelichten bij de commissie. Een andere goede vriend van Trump, zijn voormalige stafchef Mark Meadows, weigerde ook om vrijdag voor de commissie te verschijnen.

Na zijn overgave aan de FBI verscheen hij voor een rechtbank. Kort daarna werd hij vrijgelaten zonder betaling van een borgsom, melden Amerikaanse media. De zaak is uitgesteld tot donderdag.

