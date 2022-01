Christiane Taubira heeft zondag, zonder dat dit een verrassing was, de Primaire Populaire gewonnen, een vierdaagse online bevraging om een unieke kandidaat van links te vinden in de komende slag om het Elysée. Maar de belangrijkste kandidaten weigeren de legitimiteit te erkennen van dit burgerinitiatief.

Wie deelnam stemde niet rechtstreeks op een kandidaat maar gaf een score van 'onvoldoende' tot 'heel goed'. Christine Taubira kreeg het etiket 'heel goed'. Daarna volgden in dalende appreciatie ecologist Yannick Jadot, de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon, europarlementslid Pierre Larrouturou en de socialiste Anne Hidalgo.

De winnares heeft zondagavond de andere linkse kandidaten tot 'eenheid' en 'samenwerking' opgeroepen. 'Ik ken hun terughoudendheid, maar ik ken ook hun intelligentie en hun zin voor het algemeen belang. Die eenheid, die bouwen we samen op', zei Taubira nadat de uitslag van dit burgerinitiatief bekend was.

