Partijcongres China van start: president Xi Jinping veroordeelt buitenlandse inmenging in Taiwan

In zijn openingsspeech voor het twintigste partijcongres van de Communistische Partij van China heeft president Xi Jinping de ‘overgang van chaos naar bestuur’ in de semiautonome regio Hongkong toegejuicht. Hij veroordeelde de buitenlandse inmenging in Taiwan, het eiland dat voor Peking nog steeds een afvallige provincie is. De president verdedigde ook het coronabeleid in zijn land.

‘We hebben resoluut strijd gevoerd tegen separatisme en inmenging. We hebben onze vastberadenheid en het vermogen getoond om de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen en om ons te verzetten tegen de onafhankelijkheid van Taiwan’, sprak Xi Jinping.

Anti-corruptiecampagne

De Chinese president had het ook over Hongkong. Het Verenigd Koninkrijk droeg in 1997 Hongkong over en sindsdien heeft China steeds meer de macht overgenomen in de voormalige Britse kroonkolonie. Hij prees de overgang van Hongkong van ‘chaos naar bestuur’. Xi benadrukte dat zijn harde optreden tegen corruptie ‘ernstige latente gevaren’ binnen de Communistische Partij en het leger van het land heeft uitgeschakeld. ‘De strijd tegen corruptie heeft een overweldigende overwinning behaald en is volledig geconsolideerd, waardoor ernstige latente gevaren binnen de partij, de staat en het leger zijn geëlimineerd.’ Critici stellen echter dat Xi zijn anti-corruptiecampagne heeft gebruikt om tegenstanders uit te schakelen.

Xi Jinping verklaarde ook dat zijn land voor alles de bevolking en mensenlevens vooropstelt bij het bestrijden van de coronapandemie. Peking heeft ‘de veiligheid en gezondheid’ van de bevolking maximaal beschermd. Hij sprak daarbij van positieve resultaten, door de preventie bij en het beheer van de epidemie af te stemmen met de economische en sociale ontwikkelingen. China voert al bijna drie jaar een zeer strikt coronabeleid, wat ook een weerslag had op de economische groei van het land.

Inspanningen tegen de opwarming

De president verzekerde zondag ook dat China, één van de grootste vervuilers ter wereld, zijn inspanningen voortzet in de strijd tegen de opwarming van de aarde. ‘Peking zal actief deelnemen aan het mondiale bestuur over klimaatverandering en belooft het schone en efficiënte gebruik van steenkool te versterken’, aldus Xi Jinping.

Tijdens het meerdaagse vijfjaarlijkse partijcongres zal naar verwachting bevestigd worden dat Xi Jinping vijf jaar langer president blijft van het land, dat sinds het begin van de pandemie weer terugplooit op zichzelf. Het congres vindt plaats op een ‘kritiek moment’ waarbij het land en de bevolking van alle etnieën de weg inslaan naar de opbouw van een ‘modern socialistisch land’.