‘China’s militaire modernisering hapert, maar de wil om Taiwan in te lijven is ijzersterk’

Corruptieschandalen hebben er landen nooit van weerhouden om een oorlog te beginnen.

Mocht Lai Ching-te deze zaterdag de presidentsverkiezingen in Taiwan winnen, dan is dat sowieso een tegenvaller voor Peking. Lai en zijn Democratisch-Progressieve Partij (DPP) staan immers voor autonomie ten aanzien van de Volksrepubliek. Peking heeft het voorbije jaar ten overvloede duidelijk gemaakt dat het Taiwan niet zal laten schieten. President Xi Jinping benadrukte het tijdens zijn onderhoud met Joe Biden in San Francisco. De Chinese krijgsmacht zet die boodschap elke dag kracht bij met oefeningen rondom het eiland.

Toch blijven er twijfels bestaan over het vermogen van het Volksbevrijdingsleger om Taiwan daadwerkelijk te verschalken. De oorlog in Oekraïne leidde al tot introspectie. De voorbije maanden volgde dan weer een ongeziene machtswissel aan de top van de krijgsmacht. President Xi Jinping stuurde zowat een dozijn generaals de laan uit. Onder hen ook topofficieren die verantwoordelijk waren voor het satellietprogramma, het kernwapenarsenaal en de navale machtsopbouw in de Zuid-Chinese Zee. Eerder vorig jaar mocht de defensieminister zelf al inpakken.

De Amerikaanse inlichtingendienst zou nu hebben gelekt dat die zuivering aan de top te maken heeft met corruptie, waardoor het raketprogramma in het gedrang kwam. Raketten zouden gevuld zijn geweest met water in plaats van brandstof. Lanceerinstallaties van langeafstandsraketten zouden niet naar behoren werken. Er hapert iets in China’s militaire modernisering, zoveel is duidelijk, maar het schandaal bewijst ook de verbetenheid van het politieke leiderschap om die obstakels te overwinnen en de krijgsmacht klaar te stomen voor een confrontatie.

Overigens beperken zulke schandalen zich niet alleen tot China. Tien jaar geleden ontsloeg de Amerikaanse krijgsmacht tientallen officieren omdat zij geknoeid zouden hebben met hun bekwaamheidstesten als operator van de Minuteman-kernraketten. Aankoopschandalen waren schering en inslag tijdens de Koude Oorlog. Corruptieschandalen hebben er landen nooit van weerhouden om een oorlog te beginnen. Rusland is daar het beste voorbeeld van.

Kortom, de krijgsmacht kampt zeker met technische tekortkomingen, maar veel van de wapens zijn betrouwbaar genoeg om zich te doen gelden in een conflict. Het Volksbevrijdingsleger lijdt ongetwijfeld ook onder corruptie, maar dat doet weinig af aan de doelen. Xi wil dat zijn leger klaar is om een hereniging met Taiwan te ondersteunen.

Zonder die hereniging komt zijn status als de grote leider van deze eeuw in het gedrang, merkte de eminente kenner Willy Wo-Lap Lam op, en zou de Partij haar aanzien als hoeder van de Chinese belangen verliezen.

Jonathan Holslag is politoloog en publicist.