China wil met VS werken aan stabiele bilaterale relaties

De Chinese president Xi Jinping is bereid om met de Verenigde Staten te werken aan stabiele bilaterale relaties. Dat heeft Xi maandag gezegd ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van de Sino-Amerikaanse diplomatieke betrekkingen, zo melden Chinese staatsmedia.

“Peking en Washington moeten concrete acties ondernemen om de stabiele, gezonde en duurzame ontwikkeling van de relaties tussen China en de VS te bevorderen”, aldus Xi. De Chinese president zegt bereid te zijn om hier samen met de Amerikaanse president Joe Biden aan te werken. “Wederzijds respect, vreedzaam samenleven en samenwerking waar iedereen van profiteert, vormen de juiste manier om met elkaar om te gaan”, zegt Xi. De Chinese en Amerikaanse president hebben elkaar in november in San Francisco ontmoet en hebben daar beloofd om de communicatie tussen hun landen te verbeteren.

Xi verklaart dat hereniging met Taiwan “onvermijdelijk” is

De hereniging van China met Taiwan is “onvermijdelijk”. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping zondag verklaard in zijn nieuwjaarstoespraak.

“Alle Chinezen aan beide zijden van de Straat van Taiwan moeten gebonden zijn door een gemeenschappelijk doel en delen in de glorie van de vernieuwing van de Chinese natie”, aldus Xi. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die opnieuw moet worden ingelijfd en voert de militaire en economische druk op het eiland alsmaar op. In januari zijn het presidentsverkiezingen in Taiwan.