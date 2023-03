China mikt op voorzichtige groei van ‘ongeveer 5 procent’ in 2023

China mikt in 2023 op een economische groei van ‘ongeveer 5 procent’. Dat blijkt uit een rapport van de regering dat zondag bij de opening van de jaarlijkse vergadering van het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement, werd gepubliceerd.

Na drie jaar van groeivertraging als gevolg van de coronabeperkingen, ‘kent de Chinese economie een krachtig herstel’, luidt het in het rapport van uittredend premier Li Keqiang. Het gaat om een van de meest voorzichtige Chinese groeidoelstellingen in decennia. Voor afgelopen jaar had Peking nog een groei van 5,5 procent voorspeld, maar uiteindelijk groeide de economie maar met 3 procent.

Nog in het rapport werd bekendgemaakt dat het Chinese militaire budget, het tweede grootste ter wereld na dat van de Verenigde Staten, in 2023 met 7,2 procent stijgt, iets meer dan het jaar voordien het geval was. Peking is van plan om 1.553,7 miljard yuan (omgerekend 225 miljard dollar) uit te geven aan defensie, wat wel nog altijd drie keer minder is dan Washington.

Volgens experts geeft het officiële militaire budget van China echter slechts een deel van de werkelijke uitgaven weer, omdat veel uitgaven voor het Chinese leger ook onder andere begrotingen vallen. Tijdens het Volkscongres dat negen dagen duurt, komen meer dan 3.000 parlementariërs bijeen in Peking. De focus van de vergadering ligt op het uitzetten van de economische en politieke koers van het land. Zoals altijd worden er weinig verrassingen verwacht op het zorgvuldig georkestreerde evenement. Premier Li Keqiang wordt na twee ambtstermijnen wellicht vervangen door Li Qiang en ook de herbenoeming voor nog eens vijf jaar van de Chinese president Xi Jinping staat op de agenda.