China kondigt militaire oefeningen aan in Straat van Taiwan

Het Chinese leger heeft zaterdag twee dagen van militaire oefeningen aangekondigd in de Straat van Taiwan. Dat gebeurt te midden van spanningen tussen China en Taiwan na een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten en haar ontmoeting met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy.

“Het oostelijke inzetgebied van het Volksbevrijdingsleger zal van 8 tot en met 10 april een gevechtsoefening houden in de Straat van Taiwan, het noordelijke en zuidelijke deel van het eiland en het luchtruim ten oosten van het eiland Taiwan”, aldus een Chinese militaire verklaring.

China had vrijdag al sancties uitgevaardigd tegen twee Amerikaanse organisaties die de Taiwanese president Tsai Ing-wen hadden ontvangen tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten.

Het Taiwanese ministerie van Defensie is alert

PLA’s Eastern Theater Command has announced to conduct combat-readiness patrols and joint exercises encircling #Taiwan starting today. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly with our assets to defend our country. pic.twitter.com/Dq1f3fKBee