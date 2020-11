Peking heeft 'er kennis van genomen dat Joe Biden zich tot winnaar heeft uitgeroepen.' Moskou 'wacht het officiële resultaat af'.

China reageert terughoudend op de zege van de Democraat Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 'Wij hebben er kennis van genomen dat Biden zich tot winnaar heeft uitgeroepen', zei woordvoerder Wang Wenbin van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn dagelijkse persconferentie in Peking. 'Ons begrip is dat het resultaat van de verkiezing zal worden bepaald in overeenstemming met de Amerikaanse wetten en procedures.'

Gelukwensen voor de vroegere adjunct van Barack Obama kwamen er dus niet uit Peking. Het was wel de eerste officiële reactie van China op de zege van Biden.

Op de vraag waarom Peking niet duidelijker stelling innam, zei de woordvoerder dat China gewoon internationale geplogenheden volgt.

Rusland

Het Kremlin laat weten dat president Vladimir Poetin de winnaar van de Amerikaanse verkiezingen pas zal feliciteren na bekendmaking van het officiële resultaat. 'Naar onze mening is het correct het resultaat af te wachten van de verkiezingen (...) Ik wil eraan herinneren dat president Poetin herhaaldelijk heeft gezegd dat hij de keuze van het Amerikaanse volk zal respecteren, welke die ook is', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov tegenover journalisten.

In 2016 had Poetin Trump al iets meer dan een uur nadat Amerikaanse media de miljardair tot winnaar hadden uitgeroepen, gefeliciteerd. 'Maar toen was er geen juridische aanvechting', zei Peskov.

Volgens Peskov is Poetin niettemin 'bereid te werken met gelijk welke president' van de VS. Rusland hoopt dat het 'met de volgende' mogelijk zal zijn een 'dialoog te hebben en elkaar te vinden rond wegen om de bilaterale betrekkingen te normaliseren'.

Betwist

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt nog betwist door aftredend president Donald Trump. Zonder bewijs spreekt hij over fraude op grote schaal. Joe Biden werd zaterdag door de toonaangevende media uitgeroepen tot 'president-elect' - verkozen president.

