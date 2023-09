Chef Oekraïense militaire inlichtingendienst: ‘We weten dat de westerse wapendepots nog niet leeg zijn’

Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst voor defensie, de HUR, is niet in de stemming om over het lopende tegenoffensief van zijn land te discussiëren. ‘Feiten, geen discussie’ is wat luitenant-generaal Kyrylo Budanov motiveert. Het trage tempo van de opmars tegen een ingegraven en goed voorbereide vijand is gewoon een weerspiegeling van de realiteit. Hij begrijpt degenen niet die een snelle instorting van de Russische linies voorspelden. Het tegenoffensief is aan de gang. Oekraïne heeft nog tijd. Er is nog meer dan een maand voordat het modderseizoen begint. ‘En dát is een feit.’

Reservisten

De 37-jarige spionnenchef, onlangs door president Volodymyr Zelensky gepromoveerd tot de rang van drie sterren, ziet er kalm en uitgerust uit. Hij zegt dat Rusland, en niet Oekraïne, reden heeft om zich zorgen te maken. De eerste verdedigingslinie op de zo belangrijke zuidelijke as in Zaporizhia is al op sommige plaatsen doorbroken, wat betekent dat de operatie om de landverbindingen tussen Rusland en de Krim te verbreken nog voor de winter kan worden uitgevoerd.

Oekraïne heeft misschien al een beperkt aantal reservetroepen ingezet, maar van Rusland is nu bekend dat het, in schijnbare wanhoop, reserves inzet die het pas eind oktober wilde uitspelen. ‘In tegenstelling tot wat de Russische Federatie verklaart, heeft het absoluut geen strategische reserve’, zegt de generaal. ‘Het 25e Gecombineerde Wapenleger van Rusland, dat nu voortijdig wordt ingezet aan het oostelijke front rond Lyman en Kupyansk, heeft slechts 80 procent van de mankracht en 55 procent van de uitrusting die het had moeten hebben.’

‘Het aantal manschappen is het enige duidelijke voordeel dat Rusland nog heeft ten opzichte van Oekraïne’, zegt generaal Boedanov. ‘De potentiële aanvoer van soldaten is in Rusland relatief bekeken onbeperkt. De kwaliteit is laag, maar de kwantiteit is voldoende.’

Rusland in de problemen

Maar daarbuiten raken de Russische middelen uitgeput en komt er een afrekening. De Russische economie zal het maar tot 2025 uithouden, zegt Boedanov. De stroom wapens zal opdrogen in 2026, ‘misschien al eerder’, beweert hij – hoewel het bewijs om zijn beweringen te staven fragmentarisch is.

De gesprekken van de Russische president Vladimir Poetin met Noord-Korea zijn een duidelijke indicatie dat hij in de problemen zit, meent de luitenant-generaal. ‘Als alles in orde is en Rusland genoeg grondstoffen heeft, waarom zoeken ze die dan over de hele wereld? Het antwoord is duidelijk: er valt niets meer te winnen.’

Aanvoer

De spionnenchef geeft toe dat Oekraïne ook zijn eigen middelen dreigt uit te putten. ‘We zijn afhankelijk van externe spelers. Rusland vooral van zichzelf.’ Een lange oorlog is daarom gevaarlijk voor Oekraïne omdat dat niet alleen de binnenlandse middelen uitput, maar ook die van westerse geldschieters. Sommige Oekraïense functionarissen beginnen een verschuiving te zien in de bereidheid van partners om de steun op hetzelfde niveau voort te zetten. Anderen zeggen dat de leveringen van munitie binnenkort kunnen opdrogen, waardoor de offensieve operaties moeten worden stopgezet.

Boedanov verwerpt beide conclusies. Hij zegt dat hij ‘goede informatie’ heeft over de politieke realiteit in het Westen. ‘Het is nog helemaal niet duidelijk wanneer de westerse aanvoer zou stilvallen. Wat men ook beweert, de depots in westerse landen zijn nog niet leeg. Dat kunnen wij als inlichtingendienst heel duidelijk zien.’

Droneoorlog

Na tientallen jaren van onderinvesteringen, corruptie en sabotage drijft Oekraïne langzaam de eigen wapenproductie op. De focus ligt op drones en langeafstandsraketten, wapens die diep achter de frontlinies kunnen toeslaan. De wereld kreeg vorige week een glimp te zien van wat Oekraïne vermag, met aanvallen met raketten en drones op schepen, een onderzeeër, droogdokken en luchtafweer op de Krim. De HUR van generaal Budanov speelt een hoofdrol in dergelijke aanvallen. ‘Drones zullen de operaties om onze gebieden te bevrijden zeker vergemakkelijken. Drones kennen geen angst. Je hebt er geen medelijden mee.’

Er zijn drie hoofddoelen voor de nieuwe dronecampagne: het uitputten van de Russische luchtafweer, het uitschakelen van militaire transporten en bommenwerpers, en het beschadigen van militaire productiefaciliteiten – denk aan de recente operatie waarbij een fabriek werd getroffen die raketbrandstof produceert in de regio Tver, net benoorden Moskou.

En dan heb je nog de psychologische oorlogsvoering. ‘We willen de Russen uit hun comfortzone halen’, zegt Boedanov. ‘We zaaien onrust onder de bevolking en verstoren de economie. De sluiting van grote luchthavens in Sint-Petersburg en Moskou is bijvoorbeeld bijna dagelijkse kost geworden.’

Overwinningsparade

Sommigen suggereren dat de nieuwe aanvalscapaciteit een escalatie in de hand zou werken, en dat Oekraïne als agressor zal worden bestempeld. ‘Mijn troepen schenden de oorlogsregels niet’, zegt Boedanov. ‘Er zijn nul burgerslachtoffers gevallen in Rusland. Dat is een bewuste beslissing van Oekraïne. Niemand gelooft toch dat het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten de agressors waren in de Tweede Wereldoorlog, ook al bombardeerden ze Duitsland? Wat een nucleaire escalatie betreft: dat zijn argumenten van lui die sympathiseren met de Ruslandlobby. Dit is een conventionele oorlog, van het gebruik van onderzeeërs tot het gebruik van strategische vliegtuigen.’

De vraag is nu: wat brengt de winter? Boedanov verwacht een Russische raket- en dronecampagne tegen Oekraïense infrastructuur. Hij werkt naar eigen zeggen aan beperkte afschrikkings- en vergeldingsmaatregelen. ‘Laat ze maar beginnen. Ze zullen ook een antwoord krijgen.’

Maar hij verwacht niet dat de Russen ooit uit vrije wil zullen opgeven. ‘Oorlog is altijd een constante geweest voor Rusland’, zegt hij. ‘We begrijpen dat we de oorlog niet zullen beëindigen met een overwinningsparade in Moskou. Maar Moskou moet ook niet hopen er ooit een in Kiev te houden.’