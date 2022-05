CDU wint in deelstaat Sleeswijk-Holstein, SPD onderuit

In de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft de christendemocratische CDU, die er al de plak zwaait, de parlementsverkiezingen gewonnen. De sociaaldemocratische SPD daarentegen verloor pluimen.

De CDU, die tot vorig jaar de nationale regering leidde, behaalde in de deelstaat een forse winst. Het is het eerste succes van de CDU sinds de landelijke verkiezingsnederlaag vorig jaar. De sociaaldemocratische SPD ging er toen met de zege vandoor.

Duitse media verklaren de duidelijke overwinning van de CDU in Sleeswijk-Holstein voornamelijk door de populariteit van premier Daniel Günther, die de hoogste waarderingscijfers heeft van alle Duitse deelstaatbestuurders.

De SPD ging de race in met de weinig bekende kandidaat Thomas Losse-Müller. Volgens de eerste prognoses komt de CDU op 41 tot 43 procent, de SPD daalt fors naar ongeveer 16 procent. De Groenen behalen 19,3 procent.

De verkiezingen in het noorden zijn de tweede van vier deelstaatverkiezingen in Duitsland dit jaar. Eind maart won de SPD de absolute meerderheid in Saarland en verwees er de CDU, die 23 jaar aan de macht was, naar de oppositiebanken. Op 15 mei gaan kiezers in de dichtst bevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen naar de stembus, Nedersaksen volgt in oktober.