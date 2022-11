Canada wil militaire en diplomatieke banden in Azië vergroten

Canada verhoogt zijn militaire uitgaven en breidt zijn handelsbetrekkingen in de Indo-Pacifische regio uit. Daarmee wil het Noord-Amerikaanse land de banden met zijn Aziatische bondgenoten versterken en de invloed van China tegengaan. Zo wil Canada bijdragen aan “vrede en veiligheid” in de regio.

De nieuwe Canadese strategie gaat in de komende vijf jaar gepaard met 2,3 miljard Canadese dollar (1,65 miljard euro) aan uitgaven voor toegenomen economische en militaire samenwerking met Aziatische landen, zoals Zuid-Korea, India, Japan, Singapore en Taiwan. Zowat 750 miljoen dollar gaat naar duurzame infrastructuurprojecten. Daarnaast gaat er onder andere nog geld naar meer zeepatrouilles in de regio, inlichtingenvergaring en cyberveiligheid.

In zijn strategie noemt de Canadese regering China “een almaar meer verstorende wereldmacht” en somt ze meerdere dreigingen die onder meer op het vlak van defensie en economie uitgaan van het land. De Canadezen benadrukken wel dat er nood blijft aan samenwerking met China, met name op het vlak van klimaatverandering, gezondheid, biodiversiteit en nucleaire non-proliferatie. Zelf zal Canada voortaan ook strenger zijn voor buitenlandse investeringen en zichzelf beter verdedigen tegen “buitenlandse inmenging”, luidt het voorts in de strategie.