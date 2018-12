Canada veroordeelt 'willekeurige opsluiting' van zijn burgers in China

Volgens waarnemers is de opsluiting een vergelding voor de mogelijke uitlevering van de financieel directeur van het Chinese concern Huawei aan de VS.

'Canada is een land dat bestuurd wordt door regels en wetten', zei Freeland aan het adres van Peking. Ze wees erop dat de procedure tegen Meng Whanzhou, de financieel directeur van Huawei, 'eerlijk en transparant' verloopt. Volgens de minister is het principe van de rechtsstaat 'fundamenteel' in elke vrije en democratische samenleving. 'Wij zullen dit principe verdedigen.'

Canada krijgt de steun van de VS, die vrijdagavond ook een oproep lanceerden om de Canadese staatsburgers meteen vrij te laten. China heeft de twee Canadezen begin vorige week opgepakt. Ze worden officieel verdacht van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Maar volgens critici werden ze gearresteerd als vergelding voor de zaak-Huawei.

De financieel directeur van dat Chinese concern is door een rechter in Vancouver vrijgelaten op borg, maar ze riskeert nog altijd uitgewezen te worden naar de VS. Die beschuldigen haar ervan het embargo tegen Iran te hebben geschonden.