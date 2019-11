Een bron bij de sjiitische Houthi-rebellen bevestigt aan het Duitse persagentschap DPA dat er onderhandelingen lopen tussen rebellenleiders en hooggeplaatste Saoedische vertegenwoordigers in de Omaanse hoofdstad Masqat. De Verenigde Staten, de VN-gezant voor Jemen Martin Griffiths, het Rode Kruis en de Pakistaanse premier Imran Khan treden op als bemiddelaars.

De Jemenitische regering, bondgenoot van de Saoedi's, heeft het bestaan van die gesprekken niet bevestigd. Ook Saoedi-Arabië zelf bevestigt de onderhandelingen niet.

Burgeroorlog Jemen

De burgeroorlog in Jemen is al sinds 2015 aan de gang. In die oorlog nemen de door Iran gesteunde rebellen het op tegen de internationaal erkende regering van president Abed Rabbo Mansur Hadi. Die regering wordt militair bijgestaan door een militaire coalitie die geleid wordt door de Saoedi's. De rebellen hebben grote delen van het noorden van het land en hoofdstad Sanaa onder controle.

De gesprekken in Oman kwamen er als reactie op een Houthi-voorstel in september. De rebellen wilden stoppen met hun aanvallen met drones op doelwitten in Saoedi-Arabië, als het koninkrijk zou stoppen met zijn aanvallen in Jemen.

Er waren de afgelopen jaren al verschillende bemiddelingspogingen, maar die hadden nooit veel resultaat. In december vorig jaar sloten de twee partijen, onder zware internationale druk, wel een akkoord over een wapenstilstand in de belangrijke havenstad Hodeida, en over een terugtrekking van de troepen.

De burgeroorlog in Jemen eiste sinds 2015 al meer dan 100.000 mensenlevens, onder wie meer dan 10.000 burgers. Dit jaar alleen al kwamen al 20.000 mensen om.