‘Brokstukken gevonden van vermiste Titanic-duikboot’: wie zijn de inzittenden?

De vermiste duikboot in de Atlantische Oceaan, Titan, was met vijf inzittenden op weg naar het wrak van de Titanic. Wie zijn de passagiers?

Suleman (19) en Shahzada (48) Dawood

Suleman en Shahzada Dawood © Reuters

Aan boord van de vermiste duikboot bevinden zich een Brits-Pakistaanse bedrijvenconsultant en diens 19-jarige zoon, een student aan de Strathclyde University in het Schotse Glasgow. Het gaat om Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman.

Dawood woont in Groot-Brittannië en werkt als management consultant. Volgens de Daily Mail is de zakenman een van de rijkste mensen van Pakistan.

Hamish Harding (58)

Hamish Harding © Reuters

Harding is een Britse miljardair, avonturier en de topman van het bedrijf Action Aviation. In 2022 ging Harding naar de ruimte aan boord van de vijfde bemande vlucht van Blue Origin. Hij bezocht ook meerdere malen de zuidpool, met onder meer voormalig astronuat Buzz Aldrin. Rush staat drie keer in het Guinness World Records.

Paul-Henri Nargeolet (77)

Paul-Henri Nargeolet © Reuters

Nargeolet (bijnaam ‘Mr. Titanic) is een bekende Franse Titanic-expert. De voormalige marineduiker maakte deel uit van de eerste expeditie die het beroemde wrak in 1987, twee jaar na de vondst, onderzocht.

Stockton Rush (61)

Stockton Rush © Reuters

Rush is de CEO van het bedrijf OceanGate, dat sinds 2021 toeristische trips naar het Titanic-wrak organiseert voor een prijskaartje van 250.000 dollar. Hij was de piloot van Titan en was aanwezig op elke OceanGate-duik.

Opvallend: Rush erkende vorig jaar dat hij bang was om vast komen te zitten tijdens een duiktocht. Hij sprak in een interview over de risico’s voor zijn onderzeeër Titan. ‘Ik ben vooral bezorgd over dingen die verhinderen dat we weer naar de oppervlakte kunnen varen’, zei Rush. Hij legde uit dat het kleine vaartuig onder water verstrikt kan raken, bijvoorbeeld in visnetten. ‘Als je iets ziet hangen, vaar er niet onderdoor. Als er een net hangt, blijf uit de buurt.’

Hoewel Rush openlijk sprak over zijn zorgen, vond hij het ook belangrijk de risico’s te relativeren. ‘Als je alleen veiligheid wil, moet je niet uit bed komen’, zei hij destijds. ‘Stap niet in je auto. Doe helemaal niets meer. Op enig punt ga je risico’s nemen. En die risico’s moet je tegenover de voordelen zetten.’

Nóg opvallender: de echtgenote van Rush stamt af van Isidor and Ida Straus die het leven lieten bij de schipbreuk van de Titanic omdat ze andere mensen eerder lieten van het zinkend schip gaan.