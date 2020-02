De Britse regering overweegt om een brug te bouwen tussen Schotland en Noord-Ierland. Dat melden Britse media. Aan de bouw is een prijskaartje van minstens 15 miljard pond (ongeveer 17,7 miljard euro) verbonden.

Volgens de Britse omroep BBC onderzoeken regeringsambtenaren momenteel de haalbaarheid van twee mogelijke projecten. Een eerste optie voorziet een brug tussen het Schotse Mull of Kintyre en het Noord-Ierse Torr Head. De tweede optie is een brug van zowat 34 kilometer lang tussen Portpatrick (Schotland) en Larne (Noord-Ierland). Volgens verschillende media gaat de voorkeur uit naar die laatste brug. De brug gaat naar verwachting op de Öresund-brug lijken, de brug tussen Zweden en Denemarken.

De Britse eerste minister Boris Johnson heeft de brug een "zeer interessant idee" genoemd. Zijn woordvoerder James Slack beklemtoont dat de eerste minister "ambitieus" is op het vlak van infrastructuurprojecten. De Ierse regeringsleider Leo Varadkar vindt het voorstel dan weer "het onderzoeken waard", zo meldt BBC.

Maar voor critici zijn de plannen een brug te ver. Zo heeft Wes Streeting, een parlementslid van Labour, het over een geldverslindend "ijdelheidsproject" van Boris Johnson. Heel wat tegenstanders wijzen ook op Johnson mislukte plan voor een Garden Bridge in Londen.

Johnson wilde als burgemeester van Londen werk maken van een voetgangersbrug met bomen en planten over de rivier de Theems. Die brug is er nooit gekomen.

Het nieuws over de plannen van de bouw van een brug Noord-Ierland en Schotland raakte vorig jaar in september al bekend. De Noord-Ierse unionisten van de DUP vonden toen dat de brug de impasse rond de brexit kon oplossen.

