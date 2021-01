Terwijl de roep om Schotse onafhankelijkheid groeit, heeft de Britse premier Boris Johnson een omstreden bezoek gebracht aan het land. Schotse nationalisten, onder wie de Schotse premier Nicola Sturgeon, bekritiseerden het "charmeoffensief", uitgerekend in deze coronatijden.

Volgens een woordvoerder van Johnson was het wel degelijk een noodzakelijke trip. Het zou een fundamenteel deel van diens taken zijn, aldus de zegsman. Volgens hem is het belangrijk dat Johnson mensen ontmoet die in de frontlijn staan bij de bestrijding van het coronavirus. De premier bracht onder meer een bezoek aan een vaccinatiecentrum in Glasgow.

In 2014 stemde nog 55 procent van de Schotten tegen onafhankelijkheid. Maar een nog grotere Schotse meerderheid sprak zich in 2016 uit voor een verblijf van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (EU). De Schotse leider Sturgeon hoopt met een tweede referendum alsnog een afsplitsing te kunnen bereiken. Daarna zou Schotland lid kunnen worden van de EU. Maar een volksraadpleging is niet mogelijk zonder toestemming van Londen.

Lees ook: Hoe een open ruzie bij de Scottish National Party de Schotse onafhankelijkheid bedreigt

Volgens een woordvoerder van Johnson was het wel degelijk een noodzakelijke trip. Het zou een fundamenteel deel van diens taken zijn, aldus de zegsman. Volgens hem is het belangrijk dat Johnson mensen ontmoet die in de frontlijn staan bij de bestrijding van het coronavirus. De premier bracht onder meer een bezoek aan een vaccinatiecentrum in Glasgow. In 2014 stemde nog 55 procent van de Schotten tegen onafhankelijkheid. Maar een nog grotere Schotse meerderheid sprak zich in 2016 uit voor een verblijf van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (EU). De Schotse leider Sturgeon hoopt met een tweede referendum alsnog een afsplitsing te kunnen bereiken. Daarna zou Schotland lid kunnen worden van de EU. Maar een volksraadpleging is niet mogelijk zonder toestemming van Londen.